Um assistente alimentado por IA generativa que oferece orientação por meio de linguagem natural. Com base em dados de telemetria, o assistente ajuda os administradores de bancos de dados na resolução de problemas comuns, na otimização do desempenho e no aprimoramento rápido de suas habilidades com o Db2. O assistente de IA é também sua enciclopédia do Db2. Ele oferece respostas específicas para sua versão do Db2, reduzindo muito seu esforço na busca de respostas para perguntas sobre o Db2.