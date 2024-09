O IBM Db2 Advanced Recovery Feature combina três ferramentas Db2 para backup de banco de dados avançado, recuperação e extração de dados: Db2 Merge Backup for Linux, UNIX and Windows; Db2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows; e IBM InfoSphere Optim™ High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows. Essas ferramentas ajudam a melhorar a disponibilidade de dados, mitigar riscos e acelerar tarefas administrativas cruciais. O Db2 Advanced Recovery Feature pode ser adquirido separadamente e usado com várias edições Db2.