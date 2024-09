Com a capacidade de visualizar todos os incidentes de qualidade de dados do Snowflake e suas causas raízes em um único console centralizado, o Databand ajuda a economizar tempo de depuração. Analise as tendências históricas dos seus dados para entender a gravidade do problema e detectar automaticamente a causa raiz. Além disso, visualize a linhagem e a análise de impacto de suas tabelas e DAGs do Snowflake.