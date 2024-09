Com todas as suas atividades de observabilidade do Airflow em um só lugar, o dashboard abrangente do Databand facilita destacar todas as métricas importantes para cada um dos seus DAGs críticos do Airflow. Visualizações e gráficos dos seus ativos de dados críticos permitem que você veja se as métricas de pipeline estão nos intervalos corretos e se o rendimento do Airflow está no cronograma para entrega.