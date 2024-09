IBM® Data Interfile Transfer, Testing, and Operations Utility for ESA (DITTO) é um utilitário de armazenamento de mídia e manutenção de dados para ambientes IBM® z/OS, z/VSE®, z/VM® e 21st Century VSEn.



Permite que você acesse, exiba, edite, migre e mantenha dados em arquivos e conjuntos de dados. O DITTO trabalha com dados de uma variedade de mídias e formatos no IBM® z/OS. Você pode armazenar arquivos de dados e conjuntos de dados em uma variedade de dispositivos de armazenamento IBM® z/OS. Você também pode usar as funções DITTO interativamente em trabalhos em lote ou em procedimentos REXX.