Plataforma de inteligência de fraudes agênticas que unifica sinais em todo o ecossistema de fraudes para detectar ameaças mais rapidamente, automatizar investigações e aumentar a precisão
Os ataques de fraude evoluem em poucos minutos. Sua resposta também deve chegar.
O IBM Cyber Fraud é a camada de inteligência de fraude que unifica sinais entre sistemas de fraude, AML, segurança e operacionais para criar um único fluxo de trabalho de detecção e investigação. Usando orquestração orientada por IA, ajuda as equipes a investigar mais rápido, automatizar ações de rotina e melhorar constantemente os resultados da detecção de fraudes.
IBM® Trusteer para risco de dispositivo e sessão
A Trusteer avalia constantemente os canais digitais quanto à integridade dos dispositivos e o comportamento das sessões para identificar e identificar golpes, contas laranja, tentativas de sequestro de contas e tentativas de controle de dispositivos. Ele faz essa análise antes que um usuário entre na conta ou que a transação chegue a seus sistemas principais.
Principais sinais:
IBM Safer Payments para monitoramento de transações
O Safer Payments oferece detecção de fraudes de pagamento em tempo real com modelos de aprendizado de máquina que se adaptam aos seus padrões de transação. Ele monitora todos os canais de pagamento como cartão, ACH, pagamentos eletrônicos e instantâneos com decisões em menos de um milissegundo.
Principais recursos:
Investigação de fraudes impulsionada por IA
O IBM Cyber Fraud unifica fraude, pagamento, identidade e sinais de segurança em um único fluxo de trabalho de investigação. Com orquestração impulsionada por IA, correlaciona eventos, apresenta insights relevantes, automatiza ações de rotina e aprende constantemente com a atividade dos investigadores para melhorar os resultados.
Acelere as investigações de fraude para reduzir perdas e custos operacionais com automação orientada por IA de ponta a ponta.
Experiência unificada de painel único que reúne dados de todos os sistemas conectados e permite a interação em linguagem natural, sem a necessidade de alternar entre ferramentas.
Treine o sistema para aprender com o comportamento do investigador. Ele aprende, adapta-se e atua de forma autônoma em casos rotineiros, liberando os analistas para trabalhos de alto valor.
Todos os alertas chegam preparados com contexto multissistema: risco de dispositivo, histórico de transações, sinais de identidade e inteligência de ameaças, tudo em uma visão unificada.
A inteligência unificada da Trusteer, Safer Payments, QRadar e sistemas de terceiros oferece novos insights e acelera a resolução.
A integração orientada por IA conecta soluções da IBM e não-IBM sem centralização forçada de dados. Embarque em dias, não meses.
Um painel que apresenta insights entre sistemas e possibilita a investigação em linguagem natural, criado para analistas, não cientistas de dados.
Um agente de investigação adaptável que se ajusta às suas tipologias de fraude, fluxo de trabalho e Business Rules específicos.
Minimize o uso dos dados e elimine o risco e a complexidade da transferência dos dados para um único local.
Construído para integrar. Construído para escalar.
O IBM Cyber Fraud oferece integração nativa com a Trusteer e Safer Payments e conectores abertos ao seu ecossistema de fraude e segurança existente. Sem centralização de dados forçada. Sem migração disruptiva.
|Integrações nativas da IBM
|Princípios de implementação
|Trusteer (risco de dispositivos e sessões)
|Não é necessária a centralização de dados
|Safer Payments (monitoramento de transações)
|Interoperabilidade por design
|QRadar (monitoramento de segurança)
|Extensão e integração rápidas
|FTM (gestão de transações financeiras)
|Implementação flexível (na nuvem e no local)
|MaaS360® (visibilidade de dispositivos e endpoint)
|Sem substituição total do stack existente
Recursos
Como a inteligência assistida por IA transforma a investigação de fraude em escala.
Proteja ativos e dados gerenciando e impedindo fraudes antes que ocorram.
A IA detecta fraude em milissegundos? Martin Keen e Jeff Crume explicam como um conjunto de modelos de IA combina aprendizado de máquina preditivo e LLMs codificadores para transformar a detecção de fraude. Veja como dados estruturados e dados não estruturados possibilitam decisões precisas em tempo real.
Execute uma prova de conceito e veja como o IBM Cyber Fraud ajuda a reduzir o tempo de investigação, automatizar tarefas manuais e melhorar os resultados da detecção de fraudes. Valide eficiências operacionais mensuráveis e investigações mais rápidas com dados e ambiente próprios.