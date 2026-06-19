IBM Cyber Fraud

IBM® Trusteer para risco de dispositivo e sessão

A Trusteer avalia constantemente os canais digitais quanto à integridade dos dispositivos e o comportamento das sessões para identificar e identificar golpes, contas laranja, tentativas de sequestro de contas e tentativas de controle de dispositivos. Ele faz essa análise antes que um usuário entre na conta ou que a transação chegue a seus sistemas principais.

Principais sinais: