IBM Cyber Fraud

Plataforma de inteligência de fraudes agênticas que unifica sinais em todo o ecossistema de fraudes para detectar ameaças mais rapidamente, automatizar investigações e aumentar a precisão

Agende uma demonstração em tempo real Resumo em uma página
Figura encabeçada no computador com sobreposição de rede hexagonal e vários ícones de cadeado

Visão geral

Os ataques de fraude evoluem em poucos minutos. Sua resposta também deve chegar.

O IBM Cyber Fraud é a camada de inteligência de fraude que unifica sinais entre sistemas de fraude, AML, segurança e operacionais para criar um único fluxo de trabalho de detecção e investigação. Usando orquestração orientada por IA, ajuda as equipes a investigar mais rápido, automatizar ações de rotina e melhorar constantemente os resultados da detecção de fraudes.

Ilustrações de hackers roubando dados, dinheiro e credenciais de acesso com escudos de segurança

Os dois pilares da sua defesa contra fraudes

IBM® Trusteer para risco de dispositivo e sessão

A Trusteer avalia constantemente os canais digitais quanto à integridade dos dispositivos e o comportamento das sessões para identificar e identificar golpes, contas laranja, tentativas de sequestro de contas e tentativas de controle de dispositivos. Ele faz essa análise antes que um usuário entre na conta ou que a transação chegue a seus sistemas principais.

Principais sinais:

  • Postura de risco do dispositivo e impressão digital
  • Detecção de malware e RAT
  • Biometria comportamental e anomalias de sessão
 
Saiba mais
Mão segurando o telefone perto de um caixa eletrônico com ícone de alerta de segurança e gráfico circular

IBM Safer Payments para monitoramento de transações

O Safer Payments oferece detecção de fraudes de pagamento em tempo real com modelos de aprendizado de máquina que se adaptam aos seus padrões de transação. Ele monitora todos os canais de pagamento como cartão, ACH, pagamentos eletrônicos e instantâneos com decisões em menos de um milissegundo.

Principais recursos:

  • Pontuação de transações em tempo real em todos os canais
  • Modelos de ML adaptativo com baixas taxas de falsos positivos
  • Cobertura nas principais tipologias de fraude de pagamento (aplicativo, CNP e ATO)
 
Saiba mais
Duas pessoas trocando um cartão de pagamento no caixa de um armazém

Funcionalidades

Investigação de fraudes impulsionada por IA

O IBM Cyber Fraud unifica fraude, pagamento, identidade e sinais de segurança em um único fluxo de trabalho de investigação. Com orquestração impulsionada por IA, correlaciona eventos, apresenta insights relevantes, automatiza ações de rotina e aprende constantemente com a atividade dos investigadores para melhorar os resultados.

Acelere as investigações de fraude para reduzir perdas e custos operacionais com automação orientada por IA de ponta a ponta.

Experiência unificada de painel único que reúne dados de todos os sistemas conectados e permite a interação em linguagem natural, sem a necessidade de alternar entre ferramentas.

Treine o sistema para aprender com o comportamento do investigador. Ele aprende, adapta-se e atua de forma autônoma em casos rotineiros, liberando os analistas para trabalhos de alto valor.

Todos os alertas chegam preparados com contexto multissistema: risco de dispositivo, histórico de transações, sinais de identidade e inteligência de ameaças, tudo em uma visão unificada.

A inteligência unificada da Trusteer, Safer Payments, QRadar e sistemas de terceiros oferece novos insights e acelera a resolução.

A integração orientada por IA conecta soluções da IBM e não-IBM sem centralização forçada de dados. Embarque em dias, não meses.

Um painel que apresenta insights entre sistemas e possibilita a investigação em linguagem natural, criado para analistas, não cientistas de dados.

Um agente de investigação adaptável que se ajusta às suas tipologias de fraude, fluxo de trabalho e Business Rules específicos.

Minimize o uso dos dados e elimine o risco e a complexidade da transferência dos dados para um único local.

Diagrama de ciberfraude com IBM Agentic Orchestration, detecção de fraude, monitoramento

Integrações

Construído para integrar. Construído para escalar.

O IBM Cyber Fraud oferece integração nativa com a Trusteer e Safer Payments e conectores abertos ao seu ecossistema de fraude e segurança existente. Sem centralização de dados forçada. Sem migração disruptiva.
Integrações nativas da IBM     Princípios de implementação                
Trusteer (risco de dispositivos e sessões)Não é necessária a centralização de dados
Safer Payments (monitoramento de transações)Interoperabilidade por design
QRadar (monitoramento de segurança)Extensão e integração rápidas
FTM (gestão de transações financeiras)Implementação flexível (na nuvem e no local)
MaaS360® (visibilidade de dispositivos e endpoint)        Sem substituição total do stack existente

Recursos

Recursos

Apresentamos o IBM Cyber Fraud

Como a inteligência assistida por IA transforma a investigação de fraude em escala.
Prevenção e detecção de fraudes

Proteja ativos e dados gerenciando e impedindo fraudes antes que ocorram.

A IA detecta fraude em milissegundos? Martin Keen e Jeff Crume explicam como um conjunto de modelos de IA combina aprendizado de máquina preditivo e LLMs codificadores para transformar a detecção de fraude. Veja como dados estruturados e dados não estruturados possibilitam decisões precisas em tempo real.
Prevenção de fraudes para empresas

Garanta a proteção dos seus usuários, ativos e dados gerenciando e impedindo fraudes antes mesmo que ocorram.
Dê os próximos passos

Execute uma prova de conceito e veja como o IBM Cyber Fraud ajuda a reduzir o tempo de investigação, automatizar tarefas manuais e melhorar os resultados da detecção de fraudes. Valide eficiências operacionais mensuráveis e investigações mais rápidas com dados e ambiente próprios.

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