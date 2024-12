No atual mundo da nuvem híbrida, as empresas estão enfrentando dificuldades para acompanhar a grande quantidade de certificados gerenciados por diferentes equipes e ferramentas isoladas. A falta de uma visão centralizada da integridade do certificado aumenta o risco de interrupções nas aplicações devido ao vencimento dos certificados. Esses certificados vencidos, desatualizados ou mal configurados podem causar interrupções inesperadas, atrapalhar a continuidade dos negócios e expor sua empresa a riscos de segurança, como ataques de intermediários, especialmente quando os processos de renovação são incoerentes e não padronizados.

O IBM Concert simplifica a forma como as equipes de segurança e TI lidam com a integridade dos certificados.

Por que utilizar o IBM Concert?