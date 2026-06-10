A IA está acelerando o desenvolvimento de software em um ritmo sem precedentes. O IBM Concert Secure Coder leva a inteligência de risco no código diretamente ao fluxo de trabalho do desenvolvedor, ajudando as empresas a reduzir riscos e manter a velocidade.

O Secure Coder oferece visibilidade dos riscos antes da validação e correções guiadas no IDE, ampliando assim o IBM Concert para todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software seguro.

O Secure Coder ajuda as equipes a identificar vulnerabilidades, dependências inseguras e configurações incorretas à medida que são introduzidas, ao mesmo tempo que prioriza o que mais importa e orienta os desenvolvedores para as correções certas em tempo real. Conectado ao IBM Concert, ele oferece visibilidade unificada e correção automatizada em todo o SDLC, reduzindo a dívida técnica, fortalecendo a conformidade e melhorando a resiliência geral do software.