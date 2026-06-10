Inteligência de risco no código para desenvolvimento acelerado por IA
A IA está acelerando o desenvolvimento de software em um ritmo sem precedentes. O IBM Concert Secure Coder leva a inteligência de risco no código diretamente ao fluxo de trabalho do desenvolvedor, ajudando as empresas a reduzir riscos e manter a velocidade.
O Secure Coder oferece visibilidade dos riscos antes da validação e correções guiadas no IDE, ampliando assim o IBM Concert para todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software seguro.
O Secure Coder ajuda as equipes a identificar vulnerabilidades, dependências inseguras e configurações incorretas à medida que são introduzidas, ao mesmo tempo que prioriza o que mais importa e orienta os desenvolvedores para as correções certas em tempo real. Conectado ao IBM Concert, ele oferece visibilidade unificada e correção automatizada em todo o SDLC, reduzindo a dívida técnica, fortalecendo a conformidade e melhorando a resiliência geral do software.
Identifique vulnerabilidades, segredos, erros de configuração e pacotes de código aberto de risco diretamente nos fluxos de trabalho dos desenvolvedores, destacando os problemas em tempo real à medida que o código é escrito para que possam ser resolvidos antes de chegar às pull requests ou aos pipelines. Ao antecipar a detecção no processo, as equipes reduzem o retrabalho, aceleram a resolução e mantêm a velocidade de desenvolvimento sem comprometer a segurança.
Fornece recomendações de correção com reconhecimento de contexto e explicações claras diretamente no fluxo de trabalho do desenvolvedor, permitindo que as equipes entendam e resolvam problemas com rapidez e confiança. Opções controladas de resolução automática ajudam a acelerar a correção, mantendo a visibilidade, a confiança e a governança.
Identifica CVEs conhecidos e sinaliza dependências vulneráveis diretamente no fluxo de trabalho, ajudando os desenvolvedores a entender o risco no contexto e agir rapidamente. Também recomenda versões e alternativas mais seguras, permitindo decisões mais rápidas e seguras sem desacelerar o desenvolvimento.
Conecta descobertas no nível do código ao contexto da aplicação, dando às equipes uma visão clara e em tempo real da postura de risco em todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Ao vincular os riscos ao impacto nos negócios, ajuda as organizações a medir a eficácia do shift-left e priorizar o que mais importa.