IBM® Concert Secure Coder (em pré-visualização técnica)

Inteligência de risco no código para desenvolvimento acelerado por IA

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Homem trabalhando em uma configuração com vários monitores em um ambiente de escritório

Código mais rápido, maior exposição a riscos

A IA está acelerando o desenvolvimento de software em um ritmo sem precedentes. O IBM Concert Secure Coder leva a inteligência de risco no código diretamente ao fluxo de trabalho do desenvolvedor, ajudando as empresas a reduzir riscos e manter a velocidade.

O Secure Coder oferece visibilidade dos riscos antes da validação e correções guiadas no IDE, ampliando assim o IBM Concert para todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software seguro.

O Secure Coder ajuda as equipes a identificar vulnerabilidades, dependências inseguras e configurações incorretas à medida que são introduzidas, ao mesmo tempo que prioriza o que mais importa e orienta os desenvolvedores para as correções certas em tempo real. Conectado ao IBM Concert, ele oferece visibilidade unificada e correção automatizada em todo o SDLC, reduzindo a dívida técnica, fortalecendo a conformidade e melhorando a resiliência geral do software.

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Detecção de risco incorporada ao IDE

Identifique vulnerabilidades, segredos, erros de configuração e pacotes de código aberto de risco diretamente nos fluxos de trabalho dos desenvolvedores, destacando os problemas em tempo real à medida que o código é escrito para que possam ser resolvidos antes de chegar às pull requests ou aos pipelines. Ao antecipar a detecção no processo, as equipes reduzem o retrabalho, aceleram a resolução e mantêm a velocidade de desenvolvimento sem comprometer a segurança.

Um relatório de análise de código do Kubescape indicando erros de segurança em um arquivo TypeScript

Correção com tecnologia de IA

Fornece recomendações de correção com reconhecimento de contexto e explicações claras diretamente no fluxo de trabalho do desenvolvedor, permitindo que as equipes entendam e resolvam problemas com rapidez e confiança. Opções controladas de resolução automática ajudam a acelerar a correção, mantendo a visibilidade, a confiança e a governança.

Captura de tela de uma varredura de segurança identificando uma vulnerabilidade CWE-614

Inteligência da cadeia de suprimentos de software

Identifica CVEs conhecidos e sinaliza dependências vulneráveis diretamente no fluxo de trabalho, ajudando os desenvolvedores a entender o risco no contexto e agir rapidamente. Também recomenda versões e alternativas mais seguras, permitindo decisões mais rápidas e seguras sem desacelerar o desenvolvimento.

Uma interface de dashboard de segurança para um espaço de trabalho de código chamado "my-vscode-project"

Visibilidade unificada

Conecta descobertas no nível do código ao contexto da aplicação, dando às equipes uma visão clara e em tempo real da postura de risco em todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Ao vincular os riscos ao impacto nos negócios, ajuda as organizações a medir a eficácia do shift-left e priorizar o que mais importa.

Um resumo de "Segurança do desenvolvedor" da plataforma IBM Concert, destacando métricas importantes sobre vulnerabilidades e riscos

Vá além da análise após a confirmação

As ferramentas tradicionais identificam problemas depois que o código é submetido, criando atrito e atrasos. O Secure Coder oferece inteligência de risco acionável mais cedo no ciclo de vida.
Resumos de riscos antes da validação no IDE
Aja sobre o risco sem sair do fluxo de trabalho.
Priorização com reconhecimento de negócios alinhada ao impacto empresarial
Entenda o impacto na resiliência e no tempo de atividade.
Fluxos de trabalho de correção integrados
Alinhe desenvolvimento, SRE e segurança em torno de um risco compartilhado.
Governança e rastreabilidade prontas para auditoria
Obtenha visibilidade e governança em toda a empresa.

O Secure Coder ajuda as organizações a:

  • Corrija problemas mais cedo no ciclo de vida
  • Reduza o retrabalho e os custos de segurança
  • Melhore a produtividade do desenvolvedor
  • Fortaleça a conformidade com rastreabilidade pronta para auditoria
  • Alinhe desenvolvimento, SRE e segurança em torno de um risco compartilhado
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