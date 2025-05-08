O downtime não é apenas um incômodo, é um risco para os negócios. Ainda assim, a maioria das organizações continua a depender de ferramentas fragmentadas e correções reativas, que consomem tempo e são ineficientes.

O IBM Concert adota uma abordagem ímpar em relação à resiliência, combinando automação e insights em tempo real em um framework padronizado e escalável para avaliar, aprimorar e sustentar a resiliência de forma inédita.