Resiliência de aplicações reinventada

O downtime não é apenas um incômodo, é um risco para os negócios. Ainda assim, a maioria das organizações continua a depender de ferramentas fragmentadas e correções reativas, que consomem tempo e são ineficientes.

O IBM Concert adota uma abordagem ímpar em relação à resiliência, combinando automação e insights em tempo real em um framework padronizado e escalável para avaliar, aprimorar e sustentar a resiliência de forma inédita.

Integre dados organizacionais isolados

Colete, correlacione e  
dê uma pontuação a dados de várias  
fontes, viabilizando uma  
avaliação simplificada e padronizada das práticas e dos resultados de resiliência de SRE.
Identifique e resolva lacunas na sua postura de resiliência 

Tenha visibilidade em tempo real  
sobre a sua postura de resiliência 
com uma pontuação intuitiva, que ajudará a identificar e resolver os problemas de resiliência das aplicações sem precisar correlacionar manualmente os dados.
Aumente o tempo de atividade das aplicações e reduza os custos 

O Concert automatiza fluxos de trabalho de remediação, minimizando riscos e interrupções e eliminando a necessidade de consultores caros. Com recomendações proativas e ações de resiliência orientadas por IA, você garante estabilidade e eficiência em escala.
Promova a melhoria contínua 

Defina objetivos e avalie de forma contínua sua postura de resiliência com base em metas estabelecidas e nas melhores práticas do setor.

Operacionalização da resiliência com automação de TI

Como a automação impulsionada por IA melhora a integridade das aplicações e mitiga os riscos? Participe do nosso webinar para ver mais de perto, com demonstrações e perguntas e respostas, as novas integrações e inovações das soluções de observabilidade e resiliência de TI da IBM impulsionada por IA.

Veja como funciona

Veja o IBM Concert Resilience em ação. Neste breve vídeo de demonstração, você descobrirá como o Concert proporciona uma visão em tempo real sobre a resiliência das aplicações, detecta riscos automaticamente e aciona fluxos de trabalho de remediação completos, tudo em poucos minutos, não em meses.


Veja como o Concert unifica os dados em seu ambiente, aumenta as pontuações de resiliência e reduz o tempo de inatividade com insights orientados por IA e ações automáticas. Repense a resiliência com o IBM Concert.

Fortaleça a resiliência das aplicações

Avaliação da postura de resiliência Gerenciamento eficaz da resiliência Remediação de fluxos de trabalho impulsionados por IA Gerenciamento proativo de riscos Insights práticos

Soluções para estender a resiliência

Empresário trabalhando em casa

Concert + IBM Instana

Simplifique a observabilidade, a resiliência e o gerenciamento de riscos das aplicações.  A integração entre o IBM Concert e o Instana® simplifica a avaliação da postura de resiliência, automatizando a coleta de dados de resiliência em uma ampla variedade de requisitos não funcionais (NFRs). Essa integração descomplicada possibilita a detecção proativa de problemas, a tomada de decisão e a colaboração baseadas em dados, trazendo ações oportunas para manter o tempo de atividade do sistema e minimizar os riscos.
Data center com IBM LinuxONE Emperor

IBM Concert for Z

Unifique dados operacionais isolados em ferramentas e domínios.  O IBM Concert for Z é um hub de gerenciamento de operações de TI impulsionado por IA, desenvolvido especificamente para simplificar e modernizar a resiliência do mainframe.  O Concert for Z oferece insights inteligentes e automação que ajudam as equipes a agir mais rápido, reduzir a complexidade e manter a disponibilidade. Ele capacita equipes de operações a gerenciar proativamente o desempenho, antecipar riscos e garantir resiliência contínua, trazendo eficiência impulsionado por IA para ambientes de mainframe.
Dê o próximo passo

Veja como o Concert pode impulsionar seus negócios. Comece uma avaliação sem custo de 30 dias ou agende uma demonstração ao vivo com um especialista no produto.

