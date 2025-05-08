Libere uma nova abordagem padronizada e repetível para a resiliência de aplicações
O downtime não é apenas um incômodo, é um risco para os negócios. Ainda assim, a maioria das organizações continua a depender de ferramentas fragmentadas e correções reativas, que consomem tempo e são ineficientes.
O IBM Concert adota uma abordagem ímpar em relação à resiliência, combinando automação e insights em tempo real em um framework padronizado e escalável para avaliar, aprimorar e sustentar a resiliência de forma inédita.
Colete, correlacione e
dê uma pontuação a dados de várias
fontes, viabilizando uma
avaliação simplificada e padronizada das práticas e dos resultados de resiliência de SRE.
Tenha visibilidade em tempo real
sobre a sua postura de resiliência
com uma pontuação intuitiva, que ajudará a identificar e resolver os problemas de resiliência das aplicações sem precisar correlacionar manualmente os dados.
O Concert automatiza fluxos de trabalho de remediação, minimizando riscos e interrupções e eliminando a necessidade de consultores caros. Com recomendações proativas e ações de resiliência orientadas por IA, você garante estabilidade e eficiência em escala.
Defina objetivos e avalie de forma contínua sua postura de resiliência com base em metas estabelecidas e nas melhores práticas do setor.
Veja o IBM Concert Resilience em ação. Neste breve vídeo de demonstração, você descobrirá como o Concert proporciona uma visão em tempo real sobre a resiliência das aplicações, detecta riscos automaticamente e aciona fluxos de trabalho de remediação completos, tudo em poucos minutos, não em meses.
Veja como o Concert unifica os dados em seu ambiente, aumenta as pontuações de resiliência e reduz o tempo de inatividade com insights orientados por IA e ações automáticas. Repense a resiliência com o IBM Concert.
Kevin Yu
Engenheiro principal de confiabilidade do site, IBM
O Concert nos ajudou a quebrar silos e ser mais produtivos. Agora temos um framework escalável para medir, melhorar e sustentar a resiliência de aplicação em toda a IBM. ”
Meça e acompanhe constantemente sua postura de resiliência com base em seis NFRs:
A análise da postura de resiliência do Concert aproveita a automação orientada por IA para correlacionar dados de fontes díspares e destacar lacunas na sua postura de resiliência, oferecendo insights profundos que nenhuma ferramenta isolada no mercado é capaz de oferecer.
Automatize o processo de coleta e a análise de dados de resiliência e crie fluxos de trabalho de remediação completa com IA.
Reduza possíveis riscos antes que se tornem reais. Antecipe-se com ações automáticas e integre a resiliência ao ciclo de vida dos softwares.
Transforme métricas de resiliência em pontuações fáceis de entender e gráficos de tendências para tomadas rápidas de decisão
Simplifique a observabilidade, a resiliência e o gerenciamento de riscos das aplicações. A integração entre o IBM Concert e o Instana® simplifica a avaliação da postura de resiliência, automatizando a coleta de dados de resiliência em uma ampla variedade de requisitos não funcionais (NFRs). Essa integração descomplicada possibilita a detecção proativa de problemas, a tomada de decisão e a colaboração baseadas em dados, trazendo ações oportunas para manter o tempo de atividade do sistema e minimizar os riscos.
Unifique dados operacionais isolados em ferramentas e domínios. O IBM Concert for Z é um hub de gerenciamento de operações de TI impulsionado por IA, desenvolvido especificamente para simplificar e modernizar a resiliência do mainframe. O Concert for Z oferece insights inteligentes e automação que ajudam as equipes a agir mais rápido, reduzir a complexidade e manter a disponibilidade. Ele capacita equipes de operações a gerenciar proativamente o desempenho, antecipar riscos e garantir resiliência contínua, trazendo eficiência impulsionado por IA para ambientes de mainframe.
Veja como o Concert pode impulsionar seus negócios. Comece uma avaliação sem custo de 30 dias ou agende uma demonstração ao vivo com um especialista no produto.