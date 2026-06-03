IBM Concert Resilience

Resiliência orientada por IA em todas as operações modernas de TI

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Renderização 3D de lentes de vidro dispostas aleatoriamente sobre um fundo roxo-claro

Conecte sinais. Reduza o risco.

O IBM Concert Resilience faz parte da plataforma IBM Concert, ajudando as organizações a conectar sinais operacionais em aplicações, infraestrutura, operações e risco em uma visão compartilhada de resiliência. Ao combinar insights orientados por IA, avaliação contínua da postura e fluxos de trabalho coordenados, as equipes podem identificar lacunas de resiliência mais cedo, priorizar riscos mais rapidamente e fortalecer a resiliência operacional em ambientes híbridos.

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Principais recursos de resiliência

Conecte e correlacione sinais operacionais em aplicações, infraestrutura, operações e risco em uma visão unificada de resiliência. Ao transformar dados fragmentados em contexto operacional compartilhado, as equipes podem identificar lacunas mais cedo, alinhar decisões mais rapidamente e reduzir a fragmentação operacional.

Captura de tela do recurso de observabilidade de valor e tendências de resiliência do IBM Concert

Tenha uma visão clara das lacunas de resiliência em aplicações e ambientes. Ao analisar sinais continuamente, as equipes podem identificar fraquezas com antecedência, entender onde o risco está aumentando e direcionar a atenção antes que os problemas se agravem.

Captura de tela do recurso de observabilidade de pontos fracos do IBM Turbonomic

Fluxos de trabalho automatizados e insights em tempo real ajudam as equipes a se recuperar mais rapidamente e a reduzir o downtime. Com menos tarefas manuais, elas podem coordenar ações entre domínios, responder mais cedo e melhorar a disponibilidade e a capacidade de recuperação.

Captura de tela do recurso de fluxos de trabalho automatizados do IBM Turbonomic

Passe de correções reativas e revisões periódicas para operações contínuas de resiliência. O IBM Concert Resilience ajuda as equipes a monitorar mudanças de postura ao longo do tempo, aplicar padrões consistentes de resiliência e melhorar continuamente a prontidão operacional em ambientes híbridos.

Captura de tela do dashboard do centro de ações do IBM Turbonomic

Crie um framework compartilhado de resiliência entre as equipes de desenvolvimento, SRE, operações e segurança. Com pontuação consistente, contexto compartilhado e prioridades alinhadas, as equipes podem melhorar a resiliência com mais consistência, ao mesmo tempo que reduzem silos e complexidades operacionais.

Captura de tela do dashboard de observabilidade do framework de resiliência do IBM Concert
Benefícios
Incorpore a resiliência às operações desde a concepção

Avaliações orientadas por IA e contexto operacional compartilhado ajudam as organizações a incorporar resiliência, segurança e governança mais cedo no ciclo de vida, reduzindo o risco operacional e melhorando a consistência entre equipes e ambientes.
Reduza a complexidade operacional ao longo do tempo

Pontuação contínua, insights acionáveis e visibilidade entre domínios ajudam as equipes a simplificar a manutenção, reduzir a dívida técnica e melhorar a estabilidade operacional de longo prazo sem aumentar a sobrecarga operacional.
Acelere a recuperação com contexto compartilhado

Ao conectar sinais operacionais e coordenar fluxos de trabalho entre domínios, as equipes podem reduzir o downtime, resolver problemas mais rapidamente e melhorar a capacidade de resposta operacional.
Amplie a resiliência em ambientes híbridos

A visibilidade unificada da resiliência e a pontuação padronizada ajudam as organizações a operacionalizar a resiliência com consistência em aplicações, infraestrutura e ambientes híbridos sem adicionar complexidade desnecessária.
Transforme a visibilidade operacional em ação

Correlacione métricas, sinais operacionais e insights de resiliência entre ferramentas em um contexto operacional compartilhado. As equipes podem detectar riscos mais cedo, priorizar o impacto mais rapidamente e coordenar ações antes que as interrupções afetem os usuários.
Recursos

Insights adicionais para decisões informadas

Explore demonstrações, documentação, treinamento e insights de especialistas para ajudar você a aprender, avaliar e obter mais valor do IBM Concert.
Automação orientada por IA para resiliência de aplicações
Práticas comprovadas para alinhar desenvolvimento, segurança e operações.
O guia de segurança shift-left
Como incorporar segurança às etapas de programação e build para detectar problemas antes que se tornem problemas caros.
Webinar da IDC e da IBM
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Dê o próximo passo

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