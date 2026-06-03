Resiliência orientada por IA em todas as operações modernas de TI
O IBM Concert Resilience faz parte da plataforma IBM Concert, ajudando as organizações a conectar sinais operacionais em aplicações, infraestrutura, operações e risco em uma visão compartilhada de resiliência. Ao combinar insights orientados por IA, avaliação contínua da postura e fluxos de trabalho coordenados, as equipes podem identificar lacunas de resiliência mais cedo, priorizar riscos mais rapidamente e fortalecer a resiliência operacional em ambientes híbridos.
Conecte e correlacione sinais operacionais em aplicações, infraestrutura, operações e risco em uma visão unificada de resiliência. Ao transformar dados fragmentados em contexto operacional compartilhado, as equipes podem identificar lacunas mais cedo, alinhar decisões mais rapidamente e reduzir a fragmentação operacional.
Tenha uma visão clara das lacunas de resiliência em aplicações e ambientes. Ao analisar sinais continuamente, as equipes podem identificar fraquezas com antecedência, entender onde o risco está aumentando e direcionar a atenção antes que os problemas se agravem.
Fluxos de trabalho automatizados e insights em tempo real ajudam as equipes a se recuperar mais rapidamente e a reduzir o downtime. Com menos tarefas manuais, elas podem coordenar ações entre domínios, responder mais cedo e melhorar a disponibilidade e a capacidade de recuperação.
Passe de correções reativas e revisões periódicas para operações contínuas de resiliência. O IBM Concert Resilience ajuda as equipes a monitorar mudanças de postura ao longo do tempo, aplicar padrões consistentes de resiliência e melhorar continuamente a prontidão operacional em ambientes híbridos.
Crie um framework compartilhado de resiliência entre as equipes de desenvolvimento, SRE, operações e segurança. Com pontuação consistente, contexto compartilhado e prioridades alinhadas, as equipes podem melhorar a resiliência com mais consistência, ao mesmo tempo que reduzem silos e complexidades operacionais.
Avaliações orientadas por IA e contexto operacional compartilhado ajudam as organizações a incorporar resiliência, segurança e governança mais cedo no ciclo de vida, reduzindo o risco operacional e melhorando a consistência entre equipes e ambientes.
Pontuação contínua, insights acionáveis e visibilidade entre domínios ajudam as equipes a simplificar a manutenção, reduzir a dívida técnica e melhorar a estabilidade operacional de longo prazo sem aumentar a sobrecarga operacional.
Ao conectar sinais operacionais e coordenar fluxos de trabalho entre domínios, as equipes podem reduzir o downtime, resolver problemas mais rapidamente e melhorar a capacidade de resposta operacional.
A visibilidade unificada da resiliência e a pontuação padronizada ajudam as organizações a operacionalizar a resiliência com consistência em aplicações, infraestrutura e ambientes híbridos sem adicionar complexidade desnecessária.
Correlacione métricas, sinais operacionais e insights de resiliência entre ferramentas em um contexto operacional compartilhado. As equipes podem detectar riscos mais cedo, priorizar o impacto mais rapidamente e coordenar ações antes que as interrupções afetem os usuários.
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