O IBM Concert Resilience faz parte da plataforma IBM Concert, ajudando as organizações a conectar sinais operacionais em aplicações, infraestrutura, operações e risco em uma visão compartilhada de resiliência. Ao combinar insights orientados por IA, avaliação contínua da postura e fluxos de trabalho coordenados, as equipes podem identificar lacunas de resiliência mais cedo, priorizar riscos mais rapidamente e fortalecer a resiliência operacional em ambientes híbridos.