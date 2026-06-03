À medida que os volumes de exposição aumentam e os fluxos de trabalho permanecem desconectados, as organizações podem ficar paralisadas no modo de resposta, gastando esforço apenas para manter os sistemas estáveis. O IBM Concert Protect ajuda as equipes a lidar com esse volume crescente usando correção com tecnologia de IA, mudando da triagem reativa para operações contínuas orientadas por risco. Ele reúne sinais em todo o stack para identificar o que está em risco e o que mais importa. Isso permite que as equipes priorizem e corrijam em escala, tomando medidas antes que os problemas cheguem à produção.