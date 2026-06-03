IBM Concert Protect

Encontre vulnerabilidades com IA. Corrija-as com o Concert Protect.

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Renderização 3D abstrata de uma esfera azul intersectada por um disco oval translúcido inclinado sobre um fundo claro

Entenda o risco de forma abrangente. Opere a segurança de forma diferente.

À medida que os volumes de exposição aumentam e os fluxos de trabalho permanecem desconectados, as organizações podem ficar paralisadas no modo de resposta, gastando esforço apenas para manter os sistemas estáveis. O IBM Concert Protect ajuda as equipes a lidar com esse volume crescente usando correção com tecnologia de IA, mudando da triagem reativa para operações contínuas orientadas por risco. Ele reúne sinais em todo o stack para identificar o que está em risco e o que mais importa. Isso permite que as equipes priorizem e corrijam em escala, tomando medidas antes que os problemas cheguem à produção.
Principais recursos

Corrija vulnerabilidades no momento da criação do código

Detecte vulnerabilidades, segredos e riscos de dependência diretamente no fluxo de trabalho do desenvolvedor com o Secure Coder. Com insights em tempo real no IDE e correções guiadas, as equipes podem resolver problemas no momento da criação, reduzindo o retrabalho e evitando riscos posteriores.

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Captura de tela da correção de exposição do Concert Protect

Priorize riscos e acelere a correção

Unifique insights de exposição em código, infraestrutura e tempo de execução para identificar os riscos com maior impacto nos negócios. O Concert correlaciona descobertas em todo o seu portfólio de aplicações para acelerar a triagem e a correção contínua, ajudando as equipes a reduzir riscos como parte dos fluxos de trabalho diários de desenvolvimento e operações.

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Captura de tela de priorização de riscos do Concert Protect

Automatize a aplicação de patches em escala

Orquestre fluxos de trabalho de correção de patches em ambientes híbridos para reduzir janelas de exposição e a sobrecarga operacional. Acelere os ciclos de patch com fluxos de trabalho automatizados de ciclo fechado integrados aos sistemas existentes.

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Captura de tela de correção de vulnerabilidades do Concert Protect

Mantenha a conformidade contínua

Monitore continuamente as aplicações em relação às políticas organizacionais e regulatórias para reduzir desvios de conformidade e melhorar a prontidão para auditorias em todo o ciclo de vida do software. Automatize fluxos de trabalho de governança entre as equipes de desenvolvimento e operações.

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Captura de tela criada para a página de gerenciamento de conformidade de aplicações

Evite interrupções relacionadas a certificados

Evite interrupções e reduza o risco operacional com visibilidade centralizada de certificados SSL/TLS, monitoramento de expiração e fluxos de trabalho automatizados de correção.

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Interface do produto Concert for Z para gerenciamento de certificados

Reduza o risco da cadeia de suprimentos de software

Identifique mais cedo no ciclo de vida de desenvolvimento os riscos de dependências de código aberto e da cadeia de suprimentos de software com visibilidade contínua de componentes de terceiros, vulnerabilidades e exposição de licenciamento.

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Captura de tela do produto Concert Software Composition Analysis
Recursos

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