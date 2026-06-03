Explore preços cobrados apenas pelo uso real
O preço do IBM Concert se baseia no uso real, para que você possa adicionar ou remover usuários, ou até mesmo casos de uso do produto, na instalação no seu próprio ritmo.
As unidades de recurso são usadas para quantificar o uso dinâmico da sua organização entre as populações da força de trabalho e de consumidores e os casos de uso do produto.
A Deutsche Telekom reduziu o tempo de aplicação de patches em 78%, de 90 minutos para apenas 20 minutos por instância.
O IBM Concert automatiza a coleta e correlação de dados de resiliência, permitindo que você avalie a postura de resiliência em toda a empresa por aplicação 62% mais rápido.
O IBM Concert acelera a resposta de segurança e reduz o tempo de mitigação de CVE em 90%. Reduza os riscos e maximize a confiabilidade.
A organização de desenvolvimento de software (SDO) da IBM® economiza tempo e aprimora o CVE com varreduras 25% mais rápidas e melhor priorização.