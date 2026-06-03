À medida que os ambientes de TI empresariais crescem, as ferramentas de monitoramento em silos criam pontos cegos operacionais e atrasam a resposta a incidentes. O IBM Concert Operate, anteriormente Cloud Pak for AIOps, conecta as ferramentas de observabilidade existentes em uma plataforma unificada, oferece visibilidade de ponta a ponta, correlaciona alertas entre domínios e permite uma resolução de incidentes mais rápida e colaborativa em ambientes complexos.