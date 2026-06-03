Unifique o gerenciamento de operações em toda a empresa conectada
À medida que os ambientes de TI empresariais crescem, as ferramentas de monitoramento em silos criam pontos cegos operacionais e atrasam a resposta a incidentes. O IBM Concert Operate, anteriormente Cloud Pak for AIOps, conecta as ferramentas de observabilidade existentes em uma plataforma unificada, oferece visibilidade de ponta a ponta, correlaciona alertas entre domínios e permite uma resolução de incidentes mais rápida e colaborativa em ambientes complexos.
Com a observabilidade full-stack, as dependências, a topologia e os relacionamentos do sistema ficam mais claros, facilitando a avaliação do impacto e a tomada de decisões operacionais mais inteligentes.
Ingira e processe eventos em tempo real em aplicações, infraestrutura e redes.Com a correlação, o agrupamento e a deduplicação de alertas, as equipes podem reduzir o ruído, destacar incidentes acionáveis e se concentrar nos problemas mais importantes.
Detecte, faça a triagem e gerencie incidentes com contexto operacional completo.Como resultado, as equipes podem correlacionar sinais, localizar causas prováveis e entender o raio de impacto em todos os serviços dependentes, o que ajuda a acelerar a resolução.
Automatize atividades iterativas de investigação usando bases de conhecimento relevantes, incluindo dados integrados de incidentes e topologia. Amplie as investigações com agentes de terceiros e diagnósticos das ferramentas subjacentes.
Permita a colaboração entre ITOps, NetOps e SRE por meio de contexto compartilhado, insights em tempo real e fluxos de trabalho integrados. Uma única visão operacional ajuda a reduzir silos e promover uma resposta e resolução de incidentes mais rápidas e coordenadas.