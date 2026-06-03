Observabilidade full-stack para detectar problemas mais rapidamente e melhorar a confiabilidade
O IBM Concert Observe unifica a observabilidade de aplicações, infraestrutura e rede em uma visão operacional compartilhada. Ao correlacionar a telemetria e mapear dependências em ambientes híbridos, ele ajuda as equipes a identificar problemas mais rapidamente, reduzir a complexidade operacional e manter o desempenho resiliente das aplicações.
Mapeie automaticamente os componentes da aplicação em tempo real e rastreie solicitações em microsserviços, contêineres e ambientes de nuvem. Com visibilidade no nível do código, as equipes podem detectar problemas com antecedência, identificar o impacto instantaneamente e ajudar a reduzir o tempo de resolução.
O monitoramento de desempenho de banco de dados de ponta a ponta identifica consultas lentas, gargalos e problemas de recursos. Uma linha clara entre a atividade do banco de dados e o desempenho da aplicação ajuda as equipes a diagnosticar problemas e resolvê-los rapidamente.
Tenha visibilidade das aplicações de IA generativa e LLM, incluindo prompts, respostas, latência e dependências. Essa visão de contexto completo ajuda a detectar anomalias, analisar o comportamento do modelo e garantir um desempenho confiável da IA em ambientes complexos.
Monitore a infraestrutura em hosts, contêineres, Kubernetes e ambientes de nuvem. Ao correlacionar métricas, logs e rastreamentos, as equipes podem ter uma visão completa da integridade do sistema, detectar problemas com antecedência e manter o desempenho em escala.
Transforme dados brutos de rede em insights acionáveis em tempo real para evitar interrupções dispendiosas. A observabilidade centrada na aplicação oferece uma visão completa do desempenho da rede, permitindo que as equipes priorizem serviços críticos e otimizem os resultados operacionais.
Capture interações reais de usuários em aplicações web e móveis coletando métricas de desempenho e dados de erros. Isso ajuda a analisar o impacto no cliente para priorizar melhorias que aprimoram a experiência digital.
Simule interações reais em aplicações e redes para identificar problemas antes que afetem os usuários. Testar continuamente a disponibilidade e o desempenho sob as perspectivas da aplicação e da rede ajuda a garantir experiências confiáveis de ponta a ponta em todos os ambientes.