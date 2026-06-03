IBM Concert Observe

Observabilidade full-stack para detectar problemas mais rapidamente e melhorar a confiabilidade

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Renderização 3D de lentes de vidro dispostas aleatoriamente sobre um fundo roxo-claro

Unifique a observabilidade em todo o seu stack

O IBM Concert Observe unifica a observabilidade de aplicações, infraestrutura e rede em uma visão operacional compartilhada. Ao correlacionar a telemetria e mapear dependências em ambientes híbridos, ele ajuda as equipes a identificar problemas mais rapidamente, reduzir a complexidade operacional e manter o desempenho resiliente das aplicações.

Recursos principais

Observabilidade full-stack

Mapeie automaticamente os componentes da aplicação em tempo real e rastreie solicitações em microsserviços, contêineres e ambientes de nuvem. Com visibilidade no nível do código, as equipes podem detectar problemas com antecedência, identificar o impacto instantaneamente e ajudar a reduzir o tempo de resolução.

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Captura de tela do recurso do IBM Instana que mapeia automaticamente a aplicação

Observabilidade de banco de dados

O monitoramento de desempenho de banco de dados de ponta a ponta identifica consultas lentas, gargalos e problemas de recursos. Uma linha clara entre a atividade do banco de dados e o desempenho da aplicação ajuda as equipes a diagnosticar problemas e resolvê-los rapidamente.

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Captura de tela do recurso de monitoramento de desempenho de banco de dados do IBM instana

Observabilidade de agente de IA/LLM

Tenha visibilidade das aplicações de IA generativa e LLM, incluindo prompts, respostas, latência e dependências. Essa visão de contexto completo ajuda a detectar anomalias, analisar o comportamento do modelo e garantir um desempenho confiável da IA em ambientes complexos.

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Captura de tela do recurso de observabilidade de agente de IA/LLM do IBM instana

Observabilidade de infraestrutura

Monitore a infraestrutura em hosts, contêineres, Kubernetes e ambientes de nuvem. Ao correlacionar métricas, logs e rastreamentos, as equipes podem ter uma visão completa da integridade do sistema, detectar problemas com antecedência e manter o desempenho em escala.

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Captura de tela do recurso de observabilidade de infraestrutura do IBM instana

Observabilidade de rede

Transforme dados brutos de rede em insights acionáveis em tempo real para evitar interrupções dispendiosas. A observabilidade centrada na aplicação oferece uma visão completa do desempenho da rede, permitindo que as equipes priorizem serviços críticos e otimizem os resultados operacionais.

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Captura de tela do recurso de observabilidade de rede do IBM instana

Monitoramento da experiência digital

Capture interações reais de usuários em aplicações web e móveis coletando métricas de desempenho e dados de erros. Isso ajuda a analisar o impacto no cliente para priorizar melhorias que aprimoram a experiência digital.

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Captura de tela do recurso de monitoramento da experiência do usuário do IBM instana

Monitoramento sintético

Simule interações reais em aplicações e redes para identificar problemas antes que afetem os usuários. Testar continuamente a disponibilidade e o desempenho sob as perspectivas da aplicação e da rede ajuda a garantir experiências confiáveis de ponta a ponta em todos os ambientes.

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Captura de tela do recurso de monitoramento sintético do IBM instana
Dê o próximo passo

Veja como o Concert pode impulsionar o crescimento da sua empresa.

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