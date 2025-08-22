Gerenciamento de operações de mainframe

Simplifique as operações com um fluxo de trabalho unificado
Os operadores de mainframe continuam enfrentando desafios crescentes no monitoramento de seus ambientes até afetarem aplicações de missão crítica. Uma das principais preocupações é gerenciar o volume e a complexidade das operações de dados do mainframe. A velocidade com que os dados devem ser analisados geralmente supera a capacidade humana. Como resultado, a visibilidade torna-se limitada, com lacunas de contexto que aumentam o risco operacional.
As equipes são inundadas com alertas de vários sistemas, dificultando a detecção do que é crítico e a ação rápida.
Ferramentas fragmentadas e visibilidade limitada atrasam a análise da causa raiz e dificultam o conhecimento do contexto completo do problema.
Sem insights proativos nem remediação guiada, os riscos muitas vezes não são detectados até afetarem os serviços críticos.
A redução da expertise em mainframe e a automação corretiva limitada reduzem a confiança na resolução eficaz de problemas.
O recurso Concert for IBM Z Operations Management simplifica as operações de mainframe unificando fluxos de trabalho, priorizando eventos e avaliando o impacto nos negócios. Agrega, correlaciona e contextualiza eventos e dados para ajudar as equipes a tomarem decisões mais rápidas e confiantes, maximizando a resiliência e reduzindo o downtime das aplicações em uma única solução otimizada.
