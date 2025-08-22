Gerenciamento de operações de mainframe

Simplifique as operações com um fluxo de trabalho unificado

IU de gerenciamento de operações de mainframe

Desafios de negócios

Os operadores de mainframe continuam enfrentando desafios crescentes no monitoramento de seus ambientes até afetarem aplicações de missão crítica. Uma das principais preocupações é gerenciar o volume e a complexidade das operações de dados do mainframe. A velocidade com que os dados devem ser analisados geralmente supera a capacidade humana. Como resultado, a visibilidade torna-se limitada, com lacunas de contexto que aumentam o risco operacional.
Excesso de eventos e alertas

As equipes são inundadas com alertas de vários sistemas, dificultando a detecção do que é crítico e a ação rápida.
Visibilidade fragmentada e lacunas de contexto

Ferramentas fragmentadas e visibilidade limitada atrasam a análise da causa raiz e dificultam o conhecimento do contexto completo do problema.
Mitigação de riscos lenta e reativa

Sem insights proativos nem remediação guiada, os riscos muitas vezes não são detectados até afetarem os serviços críticos.
Redução da expertise em mainframe

A redução da expertise em mainframe e a automação corretiva limitada reduzem a confiança na resolução eficaz de problemas.

Agregue, correlacione e contextualize eventos mais rápido

O recurso Concert for IBM Z Operations Management simplifica as operações de mainframe unificando fluxos de trabalho, priorizando eventos e avaliando o impacto nos negócios. Agrega, correlaciona e contextualiza eventos e dados para ajudar as equipes a tomarem decisões mais rápidas e confiantes, maximizando a resiliência e reduzindo o downtime das aplicações em uma única solução otimizada.  

 

Dois técnicos trabalhando em um data center entre servidores IBM Z

Benefícios

Concentre-se no que realmente importa
Lide com problemas e alertas no IBM® Z agrupados, classificados e priorizados para oferecer mais clareza e eficácia.
Identifique eventos correlacionados
Entenda o impacto total dos incidentes com dashboards intuitivos, visualizações de topologia e análise de impacto em tempo real.
Aja com base nas recomendações de remediação integradas
Resolva rapidamente os problemas com detecção de causa raiz orientada por IA e recomendações integradas, adaptadas ao seu ambiente.
Remova a incerteza
Tenha consciência total da integridade do sistema, identifique problemas de forma instantânea e tome decisões assertivas, tudo a partir de uma plataforma centralizada.

Como Concert for IBM Z resolve o desafio

Recurso de detecção de anomalias do IBM Concert for IBM Z

Aproveite o poder do aprendizado de máquina para estabelecer comportamentos de referência e detectar anomalias de forma precoce, antes que se tornem problemas que afetem o serviço.  
Consultoria especializada para o IBM Concert for IBM Z

Receba recomendações precisas de remediação com IA generativa e o conhecimento especializado do IBM® Z, garantindo uma resolução mais rápida de questões complexas.
Dashboard centralizado do IBM Concert for IBM Z

Tenha acesso a um painel único e centralizado que consolida KPIs e métricas de várias fontes, permitindo análises detalhadas sem dificuldade.
Correlação de eventos do IBM Concert for Z

Reduza ruídos e obtenha clareza com a correlação de eventos orientada por IA, que agrupa e comprime alertas com base em tempo, topologia e reconhecimento de padrões.
Visualizador de topologia do IBM Concert for Z

Visualize os relacionamentos entre aplicação de negócio e infraestrutura por meio de uma visão gráfica interativa e em tempo real.
Console de comando do IBM Concert for Z

Tome medidas imediatas com um console de comando integrado que permite emitir comandos diretamente pela IU para resolver problemas identificados com eficiência.
Recursos

Dê o próximo passo

Conheça o Concert for IBM Z. Aproveite o poder do aprendizado de máquina para estabelecer comportamentos de referência e detectar anomalias de forma precoce antes que se tornem problemas que afetem o serviço.  Veja o Concert for Z em ação com uma demonstração ao vivo ou agende uma reunião para saber mais sobre o que ele pode fazer pelo seu negócio.

