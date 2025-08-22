Gerenciamento de operações de mainframe

O recurso Concert for IBM Z Operations Management simplifica as operações de mainframe unificando fluxos de trabalho, priorizando eventos e avaliando o impacto nos negócios. Agrega, correlaciona e contextualiza eventos e dados para ajudar as equipes a tomarem decisões mais rápidas e confiantes, maximizando a resiliência e reduzindo o downtime das aplicações em uma única solução otimizada.