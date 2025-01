Análise de dados de seguros com o IBM Cognos Analytics

Obtenha insights praticáveis a partir de grandes volumes de dados para otimizar o gerenciamento de riscos, precificação ou experiência do cliente com soluções de análise de dados adequadas para empresas de seguros. Ganhe uma vantagem competitiva e melhore a tomada de decisões com uma solução de análise de dados que oferece:

Geração avançada de relatórios para análise detalhada de dados de seguros e conformidade regulatória.

Visualizações para monitorar a subscrição, os prêmios, o processamento de sinistros e a lucratividade.

Análise de dados avançada para gerenciamento de riscos e análise atuarial.