Entregue análises de dados seguras e governadas em escala com o IBM Cognos Analytics
As agências governamentais precisam de transparência, conformidade e eficiência. O IBM Cognos Analytics unifica dados, automatiza relatórios e fornece insights seguros e governados, em ambientes em nuvem, instalação no local ou híbridos, para apoiar operações de missão crítica.
O Cognos Analytics centraliza dados governamentais em uma única visualização governada, fornecendo relatórios prontos para auditoria com linhagem completa e controles de acesso seguros. As agências podem atender aos requisitos regulatórios enquanto protegem dados sensíveis em qualquer ambiente.
Os insights assistidos por IA ajudam os líderes a identificar rapidamente tendências e problemas emergentes. A automação reduz os atrasos nos relatórios, permitindo que as agências respondam mais rapidamente às necessidades da comunidade e às demandas operacionais.
Seja em nuvem, em instalação no local ou em ambiente híbrido, o Cognos oferece governança e desempenho consistentes. As agências podem escalar no seu próprio ritmo, sem adicionar complexidade ou comprometer a segurança.
A governança centralizada e os fluxos de trabalho automatizados reduzem o trabalho manual e a sobrecarga de TI, permitindo que as equipes se concentrem em serviços essenciais e prioridades de maior valor.
Ministério da Defesa do Reino Unido
O IBM Cognos Analytics nos ajudou a consolidar quatro plataformas legadas em uma, economizando muitas horas de analistas e melhorando a colaboração. ”
Gestão de desempenho empresarial da IBM
IBM Cognos Analytics potencializa a geração de relatórios executivos para organizações globais da Fortune 500, fornecendo insights oportunos e confiáveis. ”