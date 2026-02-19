Business intelligence para o governo e o setor público

Entregue análises de dados seguras e governadas em escala com o IBM Cognos Analytics

Modernize os relatórios e análises do governo

As agências governamentais precisam de transparência, conformidade e eficiência. O IBM Cognos Analytics unifica dados, automatiza relatórios e fornece insights seguros e governados, em ambientes em nuvem, instalação no local ou híbridos, para apoiar operações de missão crítica.
Garantir a conformidade e a governança

O Cognos Analytics centraliza dados governamentais em uma única visualização governada, fornecendo relatórios prontos para auditoria com linhagem completa e controles de acesso seguros. As agências podem atender aos requisitos regulatórios enquanto protegem dados sensíveis em qualquer ambiente.
Acelere a tomada de decisões

Os insights assistidos por IA ajudam os líderes a identificar rapidamente tendências e problemas emergentes. A automação reduz os atrasos nos relatórios, permitindo que as agências respondam mais rapidamente às necessidades da comunidade e às demandas operacionais.  
Implementação flexível em qualquer lugar

Seja em nuvem, em instalação no local ou em ambiente híbrido, o Cognos oferece governança e desempenho consistentes. As agências podem escalar no seu próprio ritmo, sem adicionar complexidade ou comprometer a segurança.
Reduza os custos operacionais

A governança centralizada e os fluxos de trabalho automatizados reduzem o trabalho manual e a sobrecarga de TI, permitindo que as equipes se concentrem em serviços essenciais e prioridades de maior valor.

Veja o Cognos em ação para o governo

Explore como o Cognos transforma relatórios, conformidade e análises para equipes do setor público.

Cenários de uso

Jovem sentado em uma mesa e examinando papéis em um ambiente de escritório
Simplifique os relatórios prontos para auditoria

Agências governamentais devem produzir relatórios detalhados e precisos para órgãos reguladores. O Cognos automatiza a geração de relatórios, mantém a linhagem de dados e fornece trilhas de auditoria, reduzindo o esforço manual e facilitando a conformidade para qualquer equipe.
Grupo multiétnico de empreendedores discutindo negócios em ambiente de escritório
Otimizar a alocação de recursos

O Cognos ajuda as equipes financeiras e de operações a analisar orçamentos, acompanhar KPIs e prever tendências. O Cognos Insights é compatível com uma melhor alocação de recursos e entrega de serviços.
Imagem aproximada das mãos de uma pessoa utilizando um tablet digital
Forneça dados abertos confiáveis

O Cognos unifica dados de múltiplos sistemas em uma única visualização governada, eliminando silos e reduzindo a duplicação. As agências publicam dashboards certificados para acesso público, viabilizando dados abertos enquanto protegem informações sensíveis.
Mulher sênior apontando para dados analíticos exibidos em uma tela grande durante uma reunião
Tome decisões mais rápidas e baseadas em dados.

Em emergências, insights oportunos são importantes. O Cognos fornece dashboards e alertas oportunos para ajudar líderes a agir rapidamente, comunicar-se com clareza e coordenar respostas de forma eficaz.
