Libere sucesso ilimitado, comprovado, e escale o seu negócio sem esforço com a IBM e a Cockroach Labs.
Potencialize sua empresa com a Cockroach Labs e a IBM para escalar facilmente e atender às necessidades do seu negócio. Gerencie sem dificuldades grandes cargas transacionais em escala global, de maneira flexível e consistente, com acesso seguro e zero downtime.
Escale instantaneamente dados e aplicações em várias regiões com o SQL distribuído do CockroachDB. Atenda consistentemente à demanda e lide facilmente com grandes cargas de trabalho em escala global, seja em implementação na nuvem, local ou em seu próprio ambiente de nuvem.
Alcance disponibilidade ininterrupta com os recursos de SQL distribuído, em qualquer zona ou região, com failover automático, proteção de dados confiável e atualizações sem downtime, graças à nossa infraestrutura multiativa.
Navegue com confiança pela segurança de dados e gerencie seus fluxos de trabalho confidenciais com a criptografia confiável da IBM, computação confidencial e frameworks de conformidade, enquanto o CockroachDB oferece controle sobre a localidade dos dados para ajudar a atender aos requisitos regulatórios e de conformidade.
Libere o poder do seu negócio otimizando seus dados com IA para cargas de trabalho modernas. Melhore a acessibilidade executando aplicações e serviços em várias regiões e controlando onde os dados residem.