Libere sucesso ilimitado, comprovado, e escale o seu negócio sem esforço com a IBM e a Cockroach Labs.

Renderização 3D de ondas digitais coloridas

Desenvolver e expandir aplicações globalmente

Potencialize sua empresa com a Cockroach Labs e a IBM para escalar facilmente e atender às necessidades do seu negócio. Gerencie sem dificuldades grandes cargas transacionais em escala global, de maneira flexível e consistente, com acesso seguro e zero downtime.
Escala global flexível

Escale instantaneamente dados e aplicações em várias regiões com o SQL distribuído do CockroachDB. Atenda consistentemente à demanda e lide facilmente com grandes cargas de trabalho em escala global, seja em implementação na nuvem, local ou em seu próprio ambiente de nuvem.
Resiliência contínua incomparável

Alcance disponibilidade ininterrupta com os recursos de SQL distribuído, em qualquer zona ou região, com failover automático, proteção de dados confiável e atualizações sem downtime, graças à nossa infraestrutura multiativa.
Segurança e conformidade de ponta a ponta

Navegue com confiança pela segurança de dados e gerencie seus fluxos de trabalho confidenciais com a criptografia confiável da IBM, computação confidencial e frameworks de conformidade, enquanto o CockroachDB oferece controle sobre a localidade dos dados para ajudar a atender aos requisitos regulatórios e de conformidade.
Recursos de IA otimizados

Libere o poder do seu negócio otimizando seus dados com IA para cargas de trabalho modernas. Melhore a acessibilidade executando aplicações e serviços em várias regiões e controlando onde os dados residem.

Funcionalidades

Homem de terno interagindo com um painel de rede tecnológica digital

Acesse facilmente o banco de dados a qualquer momento e obtenha replicação automática de dados, forte consistência e escalabilidade elástica sem intervenção manual.

 
Data center com racks cheios de servidores e equipamentos de rede, iluminados por LEDs coloridos

Migre e integre-se de forma fluida com aplicações e ferramentas existentes por meio da interface PostgreSQL.
Renderização 3D de circuito colorido com o logotipo "AI"

Execute rapidamente cargas de trabalho de IA junto com cargas operacionais e obtenha escalabilidade, resiliência e otimização de dados com suporte nativo a vetores e recursos de indexação.
Casos de uso

Ilustração de conceitos de tecnologia financeira e pagamentos digitais
Entrega de pagamentos em qualquer lugar

Realize transações de pagamento com precisão e garanta que os sistemas de pagamento estejam sempre disponíveis em qualquer lugar para seus clientes.

 
Ilustração de conceitos financeiros e de investimento, incluindo gráficos de crescimento e símbolos de moedas
Gerencie pedidos e inventário com eficiência

Aumente a produtividade dos sistemas de pedidos e inventário ao economizar em infraestrutura anual e garantir que os serviços de aplicação estejam sincronizados com informações de inventário precisas.

 
Ilustração de tecnologia de segurança digital com diferentes componentes, incluindo um escudo azul de proteção, circuitos e blocos
Identifique rapidamente a gestão de acessos

Elimine processos demorados de autenticação e autorização de acessos seguros para sistemas e dados em qualquer lugar. Acesse com precisão o banco de dados mais próximo do seu cliente, enquanto mantém o CockroachDB funcionando como um sistema lógico único — com replicação nativa, geodistribuição e garantias ACID.

 
Ilustração de blocos conectados em uma rede de tecnologia digital
Centralize e escale metadados de forma confiável

Consolide metadados de fontes diversas em um único sistema global consistente. Com a arquitetura distribuída do CockroachDB, garanta que os metadados estejam altamente disponíveis, imediatamente acessíveis e sempre corretos — em qualquer região. Gerencie exigências regulatórias e operacionais mantendo o controle sobre onde os metadados residem, enquanto possibilita acesso em tempo real e atualizações para serviços críticos.
Dê o próximo passo

Converse com um especialista da IBM para ajudar você a construir uma arquitetura de dados modernizada e preparada para a empresa, com PostgreSQL.