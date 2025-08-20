Consolide metadados de fontes diversas em um único sistema global consistente. Com a arquitetura distribuída do CockroachDB, garanta que os metadados estejam altamente disponíveis, imediatamente acessíveis e sempre corretos — em qualquer região. Gerencie exigências regulatórias e operacionais mantendo o controle sobre onde os metadados residem, enquanto possibilita acesso em tempo real e atualizações para serviços críticos.