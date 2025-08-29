O modelo de faturamento pré-pago com limite mínimo de uso da IBM Cloud® é semelhante ao modelo de faturamento para contas de assinatura, mas com alguns benefícios adicionais. <br> Com esse modelo de faturamento, você se compromete a gastar um determinado valor na IBM Cloud e recebe descontos em toda a plataforma. A cobrança é mensal, com base no seu uso, e você continua recebendo o desconto, mesmo depois de atingir o valor com o qual se comprometeu.