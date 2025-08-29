Com esse modelo de faturamento, você se compromete a gastar um determinado valor na IBM Cloud e recebe descontos em toda a plataforma.
Você recebe a fatura no nível de serviço e paga pelo que consome a cada mês. Sua fatura mensal refletirá seus gráficos de uso mensal, incluindo os possíveis descontos concedidos pela IBM.
Precisa consumir mais do que o valor com o qual você se comprometeu? Não há multa para cobranças extras! Você continuará recebendo os mesmos descontos acordados com a IBM.
O modelo de faturamento pré-pago com limite mínimo de uso da IBM Cloud® é semelhante ao modelo de faturamento para contas de assinatura, mas com alguns benefícios adicionais. <br> Com esse modelo de faturamento, você se compromete a gastar um determinado valor na IBM Cloud e recebe descontos em toda a plataforma. A cobrança é mensal, com base no seu uso, e você continua recebendo o desconto, mesmo depois de atingir o valor com o qual se comprometeu.
Benefício oferecido
Conta pré-paga
Modelo de faturamento pré-pago com limite mínimo de uso
Acesso ao catálogo completo da IBM Cloud
Adequado para casos de uso de produção
Desconto para mercado ou empresa de médio porte
Faturas mensais com base no consumo
Sem excedentes. Continue recebendo descontos mesmo que o consumo ultrapasse o nível de uso com o qual você se comprometeu.
O modelo pré-pago com limite mínimo de uso é semelhante ao modelo de assinatura. Diferente da assinatura, neste modelo você se compromete a gastar um determinado valor e recebe descontos em toda a plataforma, mesmo após o término do prazo do compromisso. Mesmo se ultrapassar o limite contratado na conta, você continua recebendo o desconto.
Entre em contato com a área de vendas da IBM Cloud para solicitar o modelo pré-pago com limite mínimo de uso da IBM Cloud. Após consultar um representante de vendas, você receberá um e-mail de confirmação com os detalhes da cotação do seu compromisso e informações sobre os termos e condições da IBM Cloud.
Para ver os compromissos atuais, no console da IBM Cloud® acesse Gerenciar > Faturamento e uso e selecione Compromissos e assinaturas. Clique nas guias para ver o crédito restante nos compromissos ativos e os compromissos futuros que ainda não estejam válidos. O compromisso expira quando o prazo dele vence ou quando todo o seu crédito for gasto.