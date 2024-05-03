Use o IBM Cloudant, sempre sem custo, na IBM Cloud®

Crie a sua conta gratuita
O que você pode fazer
Leve seu aplicativo para a escala empresarial Comece sem custo com o IBM® Cloudant®, um banco de dados distribuído e totalmente gerenciado baseado no Apache CouchDB de código aberto. O Cloudant é otimizado para cargas de trabalho pesadas e para aplicativos web e móveis de crescimento rápido. Adquira um banco de dados IBM Cloudant sem custo agora
Web e móvel

Crie aplicativos de comércio eletrônico e outros aplicativos transacionais com uma camada de banco de dados altamente disponível, resiliente e muito rápida.
Internet das coisas

Armazene e analise, em tempo real e simultaneamente, dados vindos de milhares de dispositivos habilitados para internet em todo o mundo.
Sem servidor

Deixe os patches de segurança, o upgrade da versão e a escalabilidade com a gente. Dedique-se aos seus usuários e ao crescimento da sua empresa.
Veja como funciona
Built on IBM® Cloud para aplicativos resilientes, com hiperescala e disponíveis em todo o mundo Crie a sua conta gratuita 1 GB DBaas NoSQL sem custo

Provisione o plano Lite do IBM Cloudant — não requer configuração. Inclui 1 GB de armazenamento por mês.

 40+ Serviços sempre sem custo

Tenha acesso a mais de 40 serviços, sempre sem custo e sem data de validade. Aproveite o crédito de USD 200 e comece a usar em qualquer serviço da IBM Cloud.

 USD 600 Crédito sem custo para o IBM Cloudant

Aplique o código promocional CLOUDANTFREE600 e ganhe USD 600 de desconto no IBM Cloudant (a oferta vai até 30 de junho de 2023).

 USD 0 Faça upgrade do seu jeito

Pague apenas pelo que usar além do Free Tier. Sem compromisso nem contratos.
"O IBM Cloudant é a melhor implementação do CouchDB ou de qualquer banco de dados NoSQL..."

Ramindu Deshapriva
Lead Consultant at Virtusa
Close de dois engenheiros trabalhando no computador em um data center com o IBM z16
Depoimentos de clientes
Próximos passos

Construa com o nível “Sempre sem custo” da IBM Cloud, que inclui o IBM Cloudant e mais de 40 serviços — sempre sem custo.

 Adquira o DBaaS NoSQL sem custo