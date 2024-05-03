Crie aplicativos de comércio eletrônico e outros aplicativos transacionais com uma camada de banco de dados altamente disponível, resiliente e muito rápida.
Armazene e analise, em tempo real e simultaneamente, dados vindos de milhares de dispositivos habilitados para internet em todo o mundo.
Deixe os patches de segurança, o upgrade da versão e a escalabilidade com a gente. Dedique-se aos seus usuários e ao crescimento da sua empresa.
Provisione o plano Lite do IBM Cloudant — não requer configuração. Inclui 1 GB de armazenamento por mês.
Tenha acesso a mais de 40 serviços, sempre sem custo e sem data de validade. Aproveite o crédito de USD 200 e comece a usar em qualquer serviço da IBM Cloud.
Aplique o código promocional CLOUDANTFREE600 e ganhe USD 600 de desconto no IBM Cloudant (a oferta vai até 30 de junho de 2023).
Pague apenas pelo que usar além do Free Tier. Sem compromisso nem contratos.
Construa com o nível “Sempre sem custo” da IBM Cloud, que inclui o IBM Cloudant e mais de 40 serviços — sempre sem custo.