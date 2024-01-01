A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) é uma agência federal que supervisiona as instituições financeiras, aplica as leis federais de valores mobiliários e regula as bolsas de valores para evitar manipulação do mercado.
A SEC emitiu a Regra 17a-4 como um conjunto de requisitos para manutenção de registros no setor de serviços financeiros. O parágrafo (f) da regra se concentra no armazenamento digital e eletrônico e descreve os requisitos em relação à retenção de dados, indexação e acessibilidade de registros financeiros eletrônicos para garantir que, se necessário, esses registros possam ser auditados ou intimados.
Os corretores e outros membros do setor de serviços financeiros que mantêm registros financeiros em mídia de armazenamento eletrônico devem estar em conformidade com a Regra 17A-4(f) da SEC.
Relatórios e outras documentações
Veja o Relatório de Avaliação SEC 17-a4(f) da Cohasset Associates
O avaliador independente Cohasset Associates avaliou que o IBM Cloud Object Storage, quando os recursos de armazenamento de objetos imutáveis são configurados e aplicados adequadamente, retém registros em formato não regravável e não apagável e atende aos requisitos de armazenamento relevantes da Regra SEC 17a-4(f), Regra 4511(c) da Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA) e Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) em 17 CFR § 1.31(c)-(d).
Os serviços do IBM Cloud Platform incluídos são:
