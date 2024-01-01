A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) é uma agência federal que supervisiona as instituições financeiras, aplica as leis federais de valores mobiliários e regula as bolsas de valores para evitar manipulação do mercado.

A SEC emitiu a Regra 17a-4 como um conjunto de requisitos para manutenção de registros no setor de serviços financeiros. O parágrafo (f) da regra se concentra no armazenamento digital e eletrônico e descreve os requisitos em relação à retenção de dados, indexação e acessibilidade de registros financeiros eletrônicos para garantir que, se necessário, esses registros possam ser auditados ou intimados.

Os corretores e outros membros do setor de serviços financeiros que mantêm registros financeiros em mídia de armazenamento eletrônico devem estar em conformidade com a Regra 17A-4(f) da SEC.



Relatórios e outras documentações

Veja o Relatório de Avaliação SEC 17-a4(f) da Cohasset Associates