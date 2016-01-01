A Diretiva NIS, mais conhecida como Diretiva sobre Segurança de Redes e Sistemas de Informação, foi promulgada pelo Parlamento Europeu em 2016 para criar um nível mais alto de segurança cibernética na União Europeia. A Diretiva NIS se concentra nas capacidades de segurança de nações individuais, de colaboração transfronteiriça e de indústrias críticas, como energia, finanças, infraestrutura digital e saúde.

Nos anos desde que a Diretiva NIS entrou em vigor, cada estado membro da UE posteriormente adotou seus princípios em sua própria legislação nacional: para indústrias regulamentadas, a conformidade com a diretiva agora é exigida por lei.