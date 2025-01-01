O IT-Grundschutz foi criado pelo Escritório Federal Alemão de Segurança da Informação e é uma metodologia para que as organizações avaliem e adotem medidas adequadas de segurança de computadores.

O objetivo do IT-Grundschutz é alcançar um nível de segurança adequado para todos os tipos de informação dentro da organização. O IT-Grundschutz utiliza uma abordagem holística para esse processo e oferece orientação para a aplicação de proteções técnicas, organizacionais, de pessoal e de infraestrutura.