Conformidade com a IBM Cloud®: ISO 9001

A família de normas ISO 9000 foi criada pela International Organization for Standardization (ISO) para ajudar as organizações a desenvolver e manter sistemas de gestão da qualidade eficazes. Um sistema de gestão da qualidade (SGQ) é qualquer conjunto formalizado de práticas comerciais que visam a entrega e a manutenção da integridade do produto e da satisfação do cliente.

A ISO 9001:2015 define requisitos para sistemas de gestão da qualidade e especifica critérios pelos quais um SGQ pode ser avaliado. A ISO 9001 é a única norma da série ISO 9000 que oferece uma certificação formal.



