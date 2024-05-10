Conformidade com a IBM Cloud®: ISO 9001

A família de normas ISO 9000 foi criada pela International Organization for Standardization (ISO) para ajudar as organizações a desenvolver e manter sistemas de gestão da qualidade eficazes. Um sistema de gestão da qualidade (SGQ) é qualquer conjunto formalizado de práticas comerciais que visam a entrega e a manutenção da integridade do produto e da satisfação do cliente.
A ISO 9001:2015 define requisitos para sistemas de gestão da qualidade e especifica critérios pelos quais um SGQ pode ser avaliado. A ISO 9001 é a única norma da série ISO 9000 que oferece uma certificação formal.
Relatórios e outras documentações
Os serviços de infraestrutura de nuvem da IBM são certificados de acordo com a norma ISO 9001. A IBM também obteve a certificação corporativa para a ISO 9001 — toda a corporação tem um SGQ certificado. Além disso, uma política corporativa de qualidade está em vigor desde 2001, e um modelo de Quadro Global da Qualidade de quatro níveis foi estabelecido para fornecer orientação sobre as iniciativas de SGQ.
Os certificados IBM ISO 9001 são publicados e estão disponíveis ao público em geral. Os serviços listados abaixo são certificados pela ISO-9001 e listados em um certificado ISO 9001 emitido pelo menos uma vez por ano.
