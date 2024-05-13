A International Organization for Standardization (ISO) é uma organização não governamental independente que publica normas em áreas técnicas e não técnicas. A série de normas ISO/IEC 27000 é publicada em conjunto pela ISO e pela International Electrotechnical Commission (IEC) e é um conjunto de normas de segurança da informação que, quando combinadas, formam uma estrutura para o gerenciamento da segurança da informação.

A ISO/IEC 27701:2019 é uma estrutura para a criação e gerenciamento de Sistemas de Gerenciamento de Informações de Privacidade (PIMS), incluindo o tratamento de Informações de Identificação Pessoal (PII). A norma se baseia e estende os requisitos da ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, com controles e orientações adicionais para proteger a privacidade de dados.

Relatórios e outras documentações

ISO 27701 - Certificado IBM Enterprise & Technology Security (PaaS e SaaS)