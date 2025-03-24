O que é ISO 20000?

ITSM é a prática de oferecer serviços de TI por meio dos quais a organização consegue atender às necessidades dos usuários (funcionários e clientes) e atingir suas metas de negócios. A ISO 20000 descreve requisitos, melhores práticas, benchmarks e orientações para planejar, projetar, implementar, manter e melhorar de forma contínua os sistemas de gerenciamento de serviços (SGS).

Publicada pela primeira vez em 2004, a ISO 20000 foi revisada em 2011 e novamente em 2018; a última revisão é a mais atual e chamada de ISO 20000:2018.

A ISO 20000 ganhou popularidade nos últimos anos entre provedores de serviços de TI e organizações de todos os setores que se esforçam para melhorar continuamente o desempenho geral do ITSM, reduzir riscos e aumentar a qualidade do serviço, incorporando maior eficiência e produtividade em seus processos de gerenciamento de serviços.