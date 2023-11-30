Conformidade do IBM Cloud®: IBM Cloud for Financial Services®

Ilustração mostrando uma pessoa interagindo com uma interface de computador, atrás da qual há vários documentos e um arranha-céu em miniatura
O que é o IBM Cloud for Financial Services?

O IBM Cloud for Financial Services é a primeira nuvem desse tipo projetada para ajudar as instituições financeiras (FI) a se modernizarem mais rapidamente, mitigando riscos e acelerando a adoção da nuvem até mesmo para as cargas de trabalho mais sensíveis. Com a segurança e os controles integrados à plataforma, não oferecidos apenas como ferramentas ou recursos de bricolage, os FIs podem automatizar suas posturas de segurança e conformidade, facilitando para as FIs e seus parceiros da cadeia de suprimentos digital simplificarem o gerenciamento de riscos, demonstrarem conformidade regulatória e acelerarem a inovação.

No centro do IBM Cloud for Financial Services encontra-se o IBM Cloud Framework for Financial Services, que fornece um conjunto comum de controles automatizados e pré-configurados aplicados nos serviços do IBM Cloud, aplicativos de terceiros e cargas de trabalho de instituições financeiras. Criados em colaboração com os principais especialistas em FI, os controles são projetados para se alinharem com os padrões do setor e órgãos reguladores globais. A estrutura é frequentemente validada com a orientação do IBM Financial Services Cloud Council e a orientação do Promontory Financial Group®, empresa IBM e líder global em consultoria de conformidade regulatória.
Posicionamento da IBM

Relatório de Procedimentos Acordados (AUP) do IBM Cloud for Financial Services foi encomendado pela IBM e concluído pela empresa de contabilidade pública “Big Four” de acordo com o American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). O relatório demonstra aos clientes do  que os serviços do IBM Cloud foram implementados de acordo com os requisitos de controle físico, administrativo e técnico do IBM Cloud Framework for Financial Services.

Para solicitar uma cópia do relatório, entre em contato com o representante da IBM. 

Serviços

Recursos IBM Cloud for Financial Services European Regulatory Guide
O guia mapeia as provisões selecionadas da EBA, EIOPA e ESMA para as referências da IBM, mostrando como a IBM apoia os clientes no cumprimento das diretrizes em destaque.
Construindo confiança: análise independente do IBM Cloud for Financial Services
Um novo relatório interessante valida que os serviços do IBM Cloud são implementados e aderem ao IBM Cloud Framework for Financial Services.
Dê o próximo passo

Dúvidas sobre um programa de conformidade? Precisa de um relatório de conformidade protegido? Podemos ajudar.

 Ver outros programas de conformidade