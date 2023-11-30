O IBM Cloud for Financial Services é a primeira nuvem desse tipo projetada para ajudar as instituições financeiras (FI) a se modernizarem mais rapidamente, mitigando riscos e acelerando a adoção da nuvem até mesmo para as cargas de trabalho mais sensíveis. Com a segurança e os controles integrados à plataforma, não oferecidos apenas como ferramentas ou recursos de bricolage, os FIs podem automatizar suas posturas de segurança e conformidade, facilitando para as FIs e seus parceiros da cadeia de suprimentos digital simplificarem o gerenciamento de riscos, demonstrarem conformidade regulatória e acelerarem a inovação.



No centro do IBM Cloud for Financial Services encontra-se o IBM Cloud Framework for Financial Services, que fornece um conjunto comum de controles automatizados e pré-configurados aplicados nos serviços do IBM Cloud, aplicativos de terceiros e cargas de trabalho de instituições financeiras. Criados em colaboração com os principais especialistas em FI, os controles são projetados para se alinharem com os padrões do setor e órgãos reguladores globais. A estrutura é frequentemente validada com a orientação do IBM Financial Services Cloud Council e a orientação do Promontory Financial Group®, empresa IBM e líder global em consultoria de conformidade regulatória.