A União Europeia regula o uso e a transferência de dados pessoais pertencentes a todos os cidadãos da UE. Para ajudar as organizações a manterem a conformidade com a legislação da UE, a Comissão Europeia (CE) criou um conjunto de cláusulas contratuais padrão (SCC) pré-aprovadas pela CE.

Essas cláusulas contratuais padrão obrigam as empresas não pertencentes à UE a seguir as leis e práticas impostas pela UE. O uso dessas cláusulas nos contratos garante a qualquer organização que firme contrato com uma empresa não pertencente à UE que os dados pessoais serão tratados em conformidade com a legislação da UE.

Em 2021, a CE publicou um novo conjunto de SCCs, atualizando-o para alinhá-lo ao Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD) da UE.