A União Europeia regula o uso e a transferência de dados pessoais pertencentes a todos os cidadãos da UE. Para ajudar as organizações a manterem a conformidade com a legislação da UE, a Comissão Europeia (CE) criou um conjunto de cláusulas contratuais padrão (SCC) pré-aprovadas pela CE.
Essas cláusulas contratuais padrão obrigam as empresas não pertencentes à UE a seguir as leis e práticas impostas pela UE. O uso dessas cláusulas nos contratos garante a qualquer organização que firme contrato com uma empresa não pertencente à UE que os dados pessoais serão tratados em conformidade com a legislação da UE.
Em 2021, a CE publicou um novo conjunto de SCCs, atualizando-o para alinhá-lo ao Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD) da UE.
A IBM sempre colocou as transferências de dados responsáveis, eficientes e transparentes no centro dos produtos e serviços que oferece e usou as SCCs como mecanismo principal para transferir dados de maneira confiável. As SCCs dos serviços da IBM Cloud estão disponíveis no site dos Termos da IBM. Observe que a SCC da IBM foi atualizada com os novos SCCs de 2021 implementados pela Comissão Europeia.
Dúvidas sobre um programa de conformidade? Precisa de um relatório de conformidade protegido? Podemos ajudar.