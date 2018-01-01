A California Consumer Privacy Act de 2018 (CCPA) oferece aos consumidores da Califórnia mais controle sobre as informações pessoais que as empresas coletam sobre eles e os regulamentos da CCPA orientam sobre como implementar a lei.

A California Privacy Rights Act (CPRA) altera e amplia a California Consumer Privacy Act (CCPA), que foi promulgada em 28 de junho de 2018, para proteger a privacidade dos consumidores da Califórnia.

