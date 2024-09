Detecção de anomalias

Use análise automática para detecção antecipada em logs e alertas A análise automática detecta anomalias antes dos alertas baseados em regras. Quando uma anomalia é detectada, o serviço de caso gera um chamado, bate-papo ou alerta no serviço bate-papo de sua escolha, que é então preenchido com dados históricos de chamados e evidências das ferramentas do domínio. Isso significa que soluções prescritivas chegam em uma única experiência, em vez de monitorar várias telas, fornecendo o contexto que as equipes precisam para gerenciar os ambientes de forma proativa.