Utilize os insights obtidos a partir dos dados coletados pelo CICS Interdependency Analyzer para alterar seu ambiente de forma segura, controlada e oportuna. Lide com rapidez com as demandas em constante mudança e modernize, prepare para o ambiente móvel e para a nuvem suas aplicações CICS com confiança.

Use o IBM CICS Interdependency Analyzer for z/OS para: