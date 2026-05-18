IBM Product Carbon Ledger

Transforme a complexidade da cadeia de suprimentos renovável em confiança pronta para auditoria

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Vista aérea de uma rotatória de trânsito moderna

Visão geral

Rastreabilidade confiável para os setores de processo

O IBM® Product Carbon Ledger ajuda produtores, traders e equipes de conformidade a digitalizar a rastreabilidade, automatizar o tratamento de dados de sustentabilidade e se manter preparados para regulamentações em evolução nos setores de processo.

 

 
Rastreabilidade pronta para auditoria

Cadeia de custódia completa, da origem à entrega.

 Integridade do balanço de massa

Saldo trimestral contínuo em toda a cadeia de valor.

 Arquitetura modular em nuvem

Implemente o que você precisa, quando precisar.

 IBM Security e privacidade desde a concepção

Controles de segurança e privacidade de nível empresarial.

Funcionalidades

Por que escolher o IBM Product Carbon Ledger?

Uma plataforma IBM desenvolvida especificamente para rastreabilidade de produtos renováveis, conformidade e agilidade operacional.

Pronto para conformidade desde a concepção

Mantenha-se à frente dos requisitos de sustentabilidade em evolução com registros auditáveis, dados rastreáveis da cadeia de custódia e suporte para alinhamento com a diretiva RED III, conformidade com a ISCC, controles de balanço de massa e necessidades de relatórios regulatórios.

Ilustração 3D de cubo de vidro em tons de verde-azulado, azul, verde e roxo

Desenvolvido para substituir processos manuais e fragmentados

Reduza a dependência de planilhas e o tratamento manual de documentos com uma plataforma unificada que conecta dados de sustentabilidade em compras, produção, logística, negociações, vendas e conformidade.

Fluxo em forma de cérebro com linhas conectadas e diferentes símbolos em tons de azul

Rastreabilidade da cadeia de suprimentos de ponta a ponta

Acompanhe materiais, certificados, comprovantes de sustentabilidade, movimentações de produtos e registros associados, da origem até a entrega, com uma trilha de evidências consistente e verificável.

Ilustração abstrata de cadeia de suprimentos com linhas azuis interconectadas e padrões circulares

Desenvolvido pela IBM para confiança empresarial

Implemente com confiança em uma infraestrutura IBM respaldada pela Asset Engineering, por práticas de desenvolvimento dedicadas a empresas, manutenção de produtos, além das soluções IBM Security e Privacy by Design.

Gráfico abstrato com loops contínuos em azul e verde, setas e pontos formando um ciclo conectado

Modular, nativo em nuvem e favorável à integração

Adote os recursos de que você precisa hoje, preservando a flexibilidade para amanhã por meio de uma  arquitetura moderna e modular de microsserviços e conectividade baseada em API com sistemas ERP, CTRM e de planta.

Ilustração abstrata de uma cadeia de valor com ícones circulares conectados, incluindo uma pessoa, um globo e uma folha, ao redor de uma rede central dentro de um grande círculo em degradê

Projetado para mudanças

Responda mais rápido a mudanças regulatórias, novos requisitos de negócios e futuros casos de uso de sustentabilidade com uma plataforma criada na nuvem, projetada para aprimoramento contínuo, evolução do roteiro e fluxos de trabalho assistidos por IA.

Ilustração abstrata de cadeias de suprimentos resilientes e sustentáveis, mostradas por linhas curvas interconectadas em vermelho, verde e azul com setas direcionais

Especificações

Uma plataforma poderosa, vários processos

Implemente de forma independente ou em conjunto para fortalecer a rastreabilidade, a conformidade e a visibilidade da cadeia de valor em produtos renováveis.

Módulo de biocombustível

Rastreabilidade completa de biocombustível. Rastreie materiais renováveis. Gerencie o balanço de massa. Dê suporte à prontidão para auditoria.

Da entrada da matéria-prima até a venda do produto, o módulo de biocombustíveis ajuda as organizações a gerenciar declarações de sustentabilidade, registros da cadeia de custódia e processos trimestrais de balanço de massa com mais controle e transparência.

  • Acompanhamento contínuo do balanço de massa em compras, produção e vendas
  • Visibilidade da cadeia de custódia, da origem até a entrega ao cliente
  • Gerenciamento de declaração de sustentabilidade e comprovante de sustentabilidade
  • Correspondência entre compras renováveis, saídas de produção e posições de vendas
  • Relatórios prontos para auditoria e rastreabilidade de evidências em toda a cadeia de valor
 

Módulo RFNBO

Dê suporte à rastreabilidade de RFNBO com evidências vinculadas ao tempo e controles focados em conformidade.

O módulo RFNBO ajuda as equipes a gerenciar os requisitos de rastreabilidade e evidência associados a combustíveis renováveis de origem não biológica, incluindo vinculação à eletricidade renovável, validação de origem e prontidão para relatórios.

  • Acompanhamento de eletricidade renovável correlacionado no tempo
  • Suporte de evidências para origem, adicionalidade e correlação geográfica
  • Vinculação rastreável entre eventos de produção e registros de conformidade de suporte
  • Resultados estruturados de relatórios para necessidades regulatórias e de asseguração
  • Base nativa em nuvem para requisitos de RFNBO em evolução
 

Veja o IBM Product Carbon Ledger em ação

De compras e produção a trading e relatórios de conformidade, o IBM Product Carbon Ledger oferece visibilidade unificada em toda a sua cadeia de suprimentos renovável.

Nossa plataforma permite que as equipes de compras acompanhem as origens da matéria-prima, que os gerentes de operações monitorem a integridade do balanço de massa, que os traders gerenciem declarações de sustentabilidade e que os responsáveis pela conformidade gerem relatórios prontos para auditoria. Todos esses processos acontecem em um único sistema integrado.

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Captura de tela da interface do IBM Consulting Product Carbon Ledger

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Executive Partner, IBM Global E&R Industry
Parceiro associado e líder global de SAP para energia e recursos
Global Industry, Energy & Chemicals SME & PCL Product Owner
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Tudo pronto para transformar sua conformidade? Junte-se aos principais produtores e traders que confiam no IBM Product Carbon Ledger para suas necessidades de rastreabilidade.

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