De compras e produção a trading e relatórios de conformidade, o IBM Product Carbon Ledger oferece visibilidade unificada em toda a sua cadeia de suprimentos renovável.

Nossa plataforma permite que as equipes de compras acompanhem as origens da matéria-prima, que os gerentes de operações monitorem a integridade do balanço de massa, que os traders gerenciem declarações de sustentabilidade e que os responsáveis pela conformidade gerem relatórios prontos para auditoria. Todos esses processos acontecem em um único sistema integrado.