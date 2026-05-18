Transforme a complexidade da cadeia de suprimentos renovável em confiança pronta para auditoria
Rastreabilidade confiável para os setores de processo
O IBM® Product Carbon Ledger ajuda produtores, traders e equipes de conformidade a digitalizar a rastreabilidade, automatizar o tratamento de dados de sustentabilidade e se manter preparados para regulamentações em evolução nos setores de processo.
Cadeia de custódia completa, da origem à entrega.
Saldo trimestral contínuo em toda a cadeia de valor.
Implemente o que você precisa, quando precisar.
Controles de segurança e privacidade de nível empresarial.
Por que escolher o IBM Product Carbon Ledger?
Uma plataforma IBM desenvolvida especificamente para rastreabilidade de produtos renováveis, conformidade e agilidade operacional.
Mantenha-se à frente dos requisitos de sustentabilidade em evolução com registros auditáveis, dados rastreáveis da cadeia de custódia e suporte para alinhamento com a diretiva RED III, conformidade com a ISCC, controles de balanço de massa e necessidades de relatórios regulatórios.
Reduza a dependência de planilhas e o tratamento manual de documentos com uma plataforma unificada que conecta dados de sustentabilidade em compras, produção, logística, negociações, vendas e conformidade.
Acompanhe materiais, certificados, comprovantes de sustentabilidade, movimentações de produtos e registros associados, da origem até a entrega, com uma trilha de evidências consistente e verificável.
Implemente com confiança em uma infraestrutura IBM respaldada pela Asset Engineering, por práticas de desenvolvimento dedicadas a empresas, manutenção de produtos, além das soluções IBM Security e Privacy by Design.
Adote os recursos de que você precisa hoje, preservando a flexibilidade para amanhã por meio de uma arquitetura moderna e modular de microsserviços e conectividade baseada em API com sistemas ERP, CTRM e de planta.
Responda mais rápido a mudanças regulatórias, novos requisitos de negócios e futuros casos de uso de sustentabilidade com uma plataforma criada na nuvem, projetada para aprimoramento contínuo, evolução do roteiro e fluxos de trabalho assistidos por IA.
Uma plataforma poderosa, vários processos
Implemente de forma independente ou em conjunto para fortalecer a rastreabilidade, a conformidade e a visibilidade da cadeia de valor em produtos renováveis.
Da entrada da matéria-prima até a venda do produto, o módulo de biocombustíveis ajuda as organizações a gerenciar declarações de sustentabilidade, registros da cadeia de custódia e processos trimestrais de balanço de massa com mais controle e transparência.
O módulo RFNBO ajuda as equipes a gerenciar os requisitos de rastreabilidade e evidência associados a combustíveis renováveis de origem não biológica, incluindo vinculação à eletricidade renovável, validação de origem e prontidão para relatórios.
De compras e produção a trading e relatórios de conformidade, o IBM Product Carbon Ledger oferece visibilidade unificada em toda a sua cadeia de suprimentos renovável.
Nossa plataforma permite que as equipes de compras acompanhem as origens da matéria-prima, que os gerentes de operações monitorem a integridade do balanço de massa, que os traders gerenciem declarações de sustentabilidade e que os responsáveis pela conformidade gerem relatórios prontos para auditoria. Todos esses processos acontecem em um único sistema integrado.