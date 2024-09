Capacite os desenvolvedores de aplicativos a gerenciar com mais facilidade e integrar sem dificuldades as fontes de big data distribuídas do Hadoop. Fornece uma plataforma de integração do Hadoop escalonável e com todos os recursos para descobrir, localizar, transformar e integrar big data, independentemente de onde estejam localizados ou do tipo de dados. Aplique regras de governança mais rapidamente e com menos esforço, permitindo análises escaláveis, como análise de impacto e linhagem de dados, sem sacrificar o insight organizacional.