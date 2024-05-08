Servidor dedicado - EUA

Implemente e escale um servidor dedicado nos EUA em uma rede altamente resiliente, global e de baixa latência com a IBM Cloud®
Linha do horizonte e ponte de Dallas
Servidores dedicados nos EUA Escolha o servidor dedicado nos EUA certo para você.
 Intel® Xeon® E3-1270 v6

Quatro núcleos, 3,80 GHz 16
GB de
RAM CentOS 7.x (64 bits)

Quatro núcleos, 20 GHz
2,20 GB de RAM
CentOS 7.x (16 bits)

96 núcleos, 2,30 GHz
512 GB de RAM
Red Hat® Enterprise Linux® 7.x (64 bits)

A capacidade da plataforma IBM Cloud de nos apoiar em nosso crescimento internacional e reduzir a latência tem sido crítica para nós.
Ben Tregoe Senior Vice President of Business Development, Nanigans
Nossa área de cobertura global
Mapa do mundo gerado digitalmente feito de cubos multicoloridos em fundo azul mostrando data centers do IBM Cloud

O IBM Cloud® está constantemente expandindo sua área de cobertura global para ajudar você a atender seus clientes onde eles precisam. Implemente, controle e gerencie cargas de trabalho em mais de 60 data centers, em 6 regiões multizona (MZRs) com um total de 18 zonas de disponibilidade.

Hospede seu ambiente local no IBM Cloud 

Escolha um ambiente de hospedagem local escalável Não importa se você está executando um aplicativo nativo de cloud ou gerenciando uma infraestrutura empresarial, o IBM Cloud oferece um ambiente que pode mudar de acordo com a velocidade dos seus negócios.