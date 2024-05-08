Servidor dedicado – Cingapura

Implemente e escale um servidor dedicado em Cingapura em uma rede altamente resiliente, global e de baixa latência com o IBM Cloud®
Vista de Marina Bay Sands, Cingapura
Servidores dedicados em Cingapura (exemplos de customização)

Escolha o servidor dedicado em Cingapura certo para você.

Intel Xeon E3-1270 v3

4 núcleos, 3,50 GHz 32 GB de RAM CentOS 7.x – Instalação mínima (64 bits)

Intel Xeon E3-1270 v3

4 núcleos, 3,50 GHz 32 GB de RAM Red Hat® Enterprise Linux® 7.x (64 bits)

Intel Xeon 4210

20 núcleos, 2,20 GHz 384 GB de RAM CentOS 7.x – Instalação mínima (64 bits)

A capacidade da plataforma IBM Cloud de nos ajudar em nosso crescimento internacional e reduzir a latência tem sido crítica para nós.
Ben Tregoe Senior Vice President of Business Development Nanigans
Nossa área de cobertura global
mapa-múndi mostrando a localização de data centers globais do IBM Cloud

O IBM Cloud® está sempre expandindo sua área de cobertura global para ajudar você a atender seus clientes onde eles precisam de você. Implemente, controle e gerencie cargas de trabalho em mais de 60 data centers, em seis regiões multizona (MZRs) com zonas de disponibilidade.

Escolha um ambiente de hospedagem local escalável

Não importa se você está executando um aplicativo nativo de cloud ou gerenciando uma infraestrutura empresarial, o IBM Cloud oferece um ambiente que pode mudar de acordo com a velocidade dos seus negócios.