Servidor dedicado – Índia

Implemente e escale um servidor dedicado na Índia em uma rede altamente resiliente, global e de baixa latência com o IBM Cloud®
Servidores dedicados na Índia (exemplos de customização)

Escolha o servidor dedicado na Índia certo para você.

Intel Xeon E3-1270 v6

4 núcleos, 3,80 GHz 16 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)

Intel Xeon E3-1270 v6

4 núcleos, 3,80 GHz 16 GB de RAM Red Hat® Enterprise Linux® 7.x (64 bits)

Intel Xeon 4210

20 núcleos, 2,20 GHz 32 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)

A capacidade da plataforma IBM Cloud de nos ajudar em nosso crescimento internacional e reduzir a latência tem sido crítica para nós.
Ben Tregoe Senior Vice President of Business Development Nanigans
Nossa área de cobertura global
mapa mundi mostrando a localização de data centers globais do IBM Cloud

O IBM Cloud® está sempre expandindo sua área de cobertura global para ajudar você a atender seus clientes onde eles precisam de você. Implemente, controle e gerencie cargas de trabalho em mais de 60 data centers, em seis regiões multizona (MZRs) com zonas de disponibilidade.

Escolha um ambiente de hospedagem local escalável

Não importa se você está executando um aplicativo nativo de cloud ou gerenciando uma infraestrutura empresarial, o IBM Cloud oferece um ambiente que pode mudar de acordo com a velocidade dos seus negócios.