Servidor dedicado – Alemanha

Implemente e dimensione um servidor dedicado na Alemanha em uma rede altamente resiliente, global e de baixa latência com o IBM Cloud®
Escolha o servidor dedicado na Alemanha certo para você.
Quatro núcleos, 3,80 GHz 16 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)
Quatro núcleos, 3,80 GHz 16 GB de RAM Red Hat Enterprise Linux 7.x (64 bits)
Quatro núcleos, 2,20 GHz 32 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)
O IBM Cloud® está constantemente expandindo sua área de cobertura global para ajudar você a atender seus clientes onde eles precisam. Implemente, controle e gerencie cargas de trabalho em mais de 60 data centers, em seis regiões multizoneadas (MZRs) com zonas de disponibilidade.