Servidor dedicado – Alemanha

Implemente e dimensione um servidor dedicado na Alemanha em uma rede altamente resiliente, global e de baixa latência com o IBM Cloud®
Obtenha uma cotação de servidor
vista das cúpulas gêmeas da igreja Frauenkirche em Munique, Alemanha
Servidores dedicados na Alemanha (exemplos de customização)

Escolha o servidor dedicado na Alemanha certo para você.

Veja todos os servidores dedicados na Alemanha

Intel Xeon E3-1270 v6

Quatro núcleos, 3,80 GHz 16 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)

Customize, cote e encomende
Intel Xeon E3-1270 v6

Quatro núcleos, 3,80 GHz 16 GB de RAM Red Hat Enterprise Linux 7.x (64 bits)

Customize, cote e encomende
Intel Xeon 4210

Quatro núcleos, 2,20 GHz 32 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)

Customize, cote e encomende
Cadastre-se hoje mesmo no IBM Cloud e economize US$ 200 em aplicativos e serviços.
Comece já
A capacidade da plataforma IBM Cloud de nos apoiar em nosso crescimento internacional e reduzir a latência tem sido crítica para nós.
Ben Tregoe Senior Vice President of Business Development Nanigans
Nossa área de cobertura global
mapa-múndi mostrando a localização do data center global da IBM Cloud

O IBM Cloud® está constantemente expandindo sua área de cobertura global para ajudar você a atender seus clientes onde eles precisam. Implemente, controle e gerencie cargas de trabalho em mais de 60 data centers, em seis regiões multizoneadas (MZRs) com zonas de disponibilidade.

Veja todos os locais

Escolha um ambiente de hospedagem local escalável

Não importa se você está executando um aplicativo nativo de cloud ou gerenciando uma infraestrutura empresarial, o IBM Cloud oferece um ambiente que pode mudar de acordo com a velocidade dos seus negócios.