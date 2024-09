Para aumentar a eficiência e acelerar a pesquisa, sua organização precisa de um acesso rápido e seguro a pesquisas e outros dados geográficos. Entretanto, os arquivos contendo dados de fontes submarinas, eólicas e sísmicas, entre outras, podem ser excessivamente grandes e difíceis de transferir. As soluções de transferência legadas resultam em longos tempos de espera, quer seja a entrega digital, que frequentemente falha, ou a entrega ineficiente por meio de unidades físicas.

O IBM Aspera oferece softwares para o lado do servidor e do cliente, para enviar arquivos seguros com a máxima velocidade. A versatilidade do IBM Aspera, oferecido como software, SaaS ou de modo híbrido, o torna a solução perfeita para qualquer equipe que trabalhe com big data.