Para impulsionar a eficiência e a velocidade no desenvolvimento de jogos ou na edição e pós-produção, sua organização precisa de uma troca rápida e segura de filmagens sem edição ou builds de jogos. No entanto, os tamanhos dos arquivos de vídeo das câmeras, arquivos gráficos, código e mais podem ser extremamente grandes, resultando em tempos de espera muito longos para entregas digitais que frequentemente falham. Atrasos no envio de dados para equipes de pós-produção, diferentes locais de desenvolvimento ou equipes de QA podem ter consequências significativas devido à natureza sensível ao tempo dos projetos no setor de mídia e entretenimento.



O IBM Aspera oferece softwares para o lado do servidor e do cliente, para enviar arquivos seguros com a máxima velocidade. A versatilidade do IBM Aspera, oferecido como software, SaaS ou de modo híbrido, o torna a solução perfeita para qualquer equipe que trabalhe com big data.