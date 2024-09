Os processos de fabricação frequentemente envolvem projetos intrincados, modelos CAD complexos, especificações detalhadas e outros arquivos com uso intensivo de dados que precisam ser compartilhados entre equipes dispersas ao redor do mundo. No entanto, os protocolos de transferência legados baseados em TCP (como por exemplo FTP e HTTP) são lentos e arriscados.

O IBM Aspera resolve esses desafios por meio da oferta de transferências de alta velocidade, acessibilidade global e uma segurança robusta. Ele acelera os fluxos de trabalho, aumenta a colaboração e promove a proteção dos dados em trânsito e em repouso.​ O IBM Aspera oferece os softwares do lado do servidor e do cliente necessários para enviar arquivos na velocidade máxima. A versatilidade do IBM Aspera, oferecido como software autogerenciado, SaaS ou de modo híbrido, o torna a solução perfeita para qualquer equipe que trabalhe com big data.