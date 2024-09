Para acelerar a pesquisa e melhorar o atendimento ao paciente, sua organização precisa de uma troca rápida e segura de grandes volumes de arquivos, muitos dos quais contêm informações sensíveis dos pacientes. No entanto, os métodos tradicionais de envio de arquivos — da sala de exames ao consultório médico, instalações de pesquisa, entre outros — são lentos, ineficientes e apresentam riscos de segurança com sérias consequências.

O IBM Aspera é um pacote de softwares de transferência de dados projetado para mover grandes conjuntos de dados de forma rápida e segura, independentemente das condições de rede. O IBM Aspera oferece softwares do lado do servidor e do lado do cliente, necessários para enviar arquivos com a máxima velocidade.