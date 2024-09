Colabore com os membros da equipe usando a diferenciação baseada em modelos (AUTOSAR & DDS) e mesclando recursos, incluindo a integração com o IBM Engineering Workflow Management. Use o Design Manager para compartilhar e revisar projetos e rastrear artefatos do ciclo de vida usando OSLC. O software se integra ao Workflow Management e a outros IDEs com base na plataforma Eclipse. Os modelos desenvolvidos no IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Arquiteto de software podem ser importados para as edições do Rhapsody Developer para teste de projeto.