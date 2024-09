Com o Connector Development Kit, você pode criar seu próprio conector do zero ou, com a documentação da OpenAPI da aplicação para o qual você está configurando a conexão.

Crie um conector utilizando um documento da OpenAPI —esta é a maneira mais fácil e rápida de criar conectores. Basta ter a especificação v2 ou v3 do documento da OpenAPI e pronto, já pode começar. Após importar o documento, você pode personalizar o conector como desejar. Criar um conector do zero–se um documento OpenAPI não está disponível, então você tem a opção de criar um conector a partir do zero. Se você escolher esta opção, deverá ter uma boa compreensão das aplicações API de REST.