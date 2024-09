Os testes de APIs são fundamentais para criar confiança no programa de APIs. Conforme as empresas incluem mais APIs de microsserviços e de terceiros, é essencial garantir sua confiabilidade. Implemente avaliações de desempenho logo no início do processo de desenvolvimento, integrando testes ao longo de todo o ciclo de vida das APIs com o conjunto abrangente de recursos de teste do IBM API Connect®. As necessidades de teste variam em todo o pipeline do DevOps. Por isso, o IBM API Connect oferece recursos de teste robustos que aproveitam a IA e a automação para testar APIs sem precisar escrever os casos de teste manualmente.