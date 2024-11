O assistente de API do IBM API Connect, que conta com tecnologia do watsonx.ai, utiliza a IA generativa para ajudar as equipes de API a agilizar as atividades do ciclo de vida da API para acelerar o tempo de lançamento no mercado. Como parceiro de confiança das equipes de API, o assistente de API aumenta a velocidade e a precisão automatizando tarefas, permitindo que as equipes se concentrem na inovação e nos trabalhos de maior valor.