Criado com base em um framework agêntico, o API Agent automatiza as principais tarefas do ciclo de vida das APIs. Ele funciona por meio de uma interface conversacional, ajudando sua equipe a gerar rapidamente especificações, validar APIs, detectar problemas, aplicar a governança e realizar testes. Ao lidar com trabalhos repetitivos e fornecer orientação especializada, o API Agent reduz os ciclos de desenvolvimento, diminui os erros e permite que seus desenvolvedores se concentrem na criação de APIs melhores com mais rapidez.