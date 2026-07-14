Segurança de API avançada da Akamai para a IBM

As APIs desempenham um papel crítico em impulsionar a transformação ao facilitar a integração de aplicativos e sistemas de software, possibilitando uma troca contínua de dados. Isso levou a uma explosão no uso de APIs, com uma recente pesquisa de opinião mostrando que a organização média tem 15.564 APIs em uso e uma taxa de crescimento de 201% ao longos dos últimos 12 meses.
No entanto, com a crescente prevalência de APIs, surgem maiores oportunidades para problemas relacionados à segurança, especialmente quando as APIs não são gerenciadas ou protegidas adequadamente. Isso inclui ataque de agentes maliciosos para descobrir as vulnerabilidades de APIs, um dos principais vetores de ataque para aplicativos da web. Embora os gateways de API e os firewalls de aplicativos da Web ofereçam um nível de segurança, muitos setores e empresas estão começando a exigir recursos de segurança adicionais adaptados às suas APIs para superar os agentes de ameaças do futuro.
A IBM, líder em gerenciamento de API e gateways de aplicativos, está estabelecendo uma colaboração com a Akamai Security, líder em segurança de API, para fornecer recursos avançados de segurança de API. Esta solução conjunta proporcionará novos níveis de confiança na segurança.
Identifique e priorize possíveis vulnerabilidades com inteligência. Corrija manualmente, de forma semiautomática ou totalmente automática.
Identifique vulnerabilidades e problemas de forma antecipada e priorize com base no impacto para reduzir os custos de correção.
Monitore continuamente quanto à conformidade com requisitos regulamentares, padrões do setor e políticas internas.
Realize análises de tráfego em tempo real com detecção automatizada de IA e machine learning e use a correção automatizada para interromper os ataques em tempo real.
Use classificação de dados e análise com base em contexto para criar um inventário preciso e completo de APIs para assegurar que todas sejam gerenciadas e protegidas.
Identifique configurações incorretas e vulnerabilidades e alinhe com as melhores práticas de segurança de API usando as etapas de correção sugeridas.
Monitore a adulteração e o vazamento de dados, as violações de políticas, o comportamento suspeito e os ataques à API. Evite ataques e uso indevido em tempo real com correção parcial ou totalmente automatizada.
Implemente no local ou em qualquer cloud para obter o máximo de flexibilidade e escolha.