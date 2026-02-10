O IBM AI Optimizer for Z oferece inferência da IA de alto desempenho e orientada por políticas diretamente no IBM Z, projetada para atender às demandas da IA generativa em escala empresarial. Impulsionado pelo acelerador IBM Spyre, ele traz execução de modelo de baixa latência, alta taxa de transferência e repleta de recursos de segurança para a plataforma que executa as cargas de trabalho de missão mais crítica do mundo.

À medida que a IA generativa remodela a estratégia de negócios, as organizações que operam no IBM Z enfrentam um mandato claro: escalar a IA de forma eficiente, segura e sem custos descontrolados de infraestrutura. O AI Optimizer for Z 2.1 lida com isso otimizando a inferência onde dados e transações já estão ativos (no Z), reduzindo o time to value enquanto elimina ineficiências que retardam a adoção da IA.

O AI Optimizer for Z está disponível em duas edições: Advanced Edition e Essentials Edition.

O AI Optimizer for Z 2.1 Essentials Edition amplia os recursos de automação com a automação sem dificuldades da instalação do IBM watsonx Assistant for Z 3.1 e do IBM Software Hub 5.2.