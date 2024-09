O Advanced Cargo Analysis (ACA) é uma solução de avaliação de risco para agências governamentais e organizações comerciais. Ele avalia os riscos dos embarques internacionais com base em documentos comerciais (declarações alfandegárias, manifestos de carga, conhecimento de embarque e conhecimento de porte aéreo) e dados externos e históricos adicionais. Com base na avaliação de risco, a ACA identifica carga que pode ser perigosa, ilegal ou que exija uma inspeção antes de chegar ao porto de destino. Isso aumenta a segurança da fronteira e reduz a oportunidade de fraude e contrabando. Dependendo do risco, a contenção ou as ações de inspeção são tomadas. O ativo ACA realiza essa avaliação de risco quase em tempo real e produz conselhos para ações de acompanhamento.



O ACA lida com o fluxo de trabalho em direção a um mecanismo de regras (IBM ODM) e fornece uma interface de usuário extensa para apoiar o usuário final a tomar uma decisão informada. O ativo entrou em produção em junho de 2020 e pode ser implementado no local e na nuvem.