Assuntos governamentais e regulatórios

A rápida aceleração da IA destaca a necessidade de as pessoas estarem preparadas para trabalhar junto com a tecnologia. A demanda por novas habilidades digitais cresce em todos os setores, intensificando a competição por talentos e aumentando o risco de exclusão para muitas pessoas.

Para progredir e adotar o aprendizado contínuo, é necessário haver uma mudança de mentalidade. As instituições globais e os governos nacionais têm papel crucial na definição da estrutura correta e as empresas também têm a responsabilidade de preparar sua força de trabalho para as mudanças tecnológicas.

A IBM há muito tempo defende um melhor alinhamento entre o ensino superior e as leis de desenvolvimento da força de trabalho para as habilidades sob demanda, upskilling, reskilling e aprendizado ao longo da vida. Dadas as mudanças no mercado de trabalho estimuladas pela adoção da tecnologia, os sistemas de educação e treinamento para o trabalho devem ser flexíveis e adaptáveis às demandas do mercado atual, além de preparam as pessoas para empregos bem remunerados e carreiras gratificantes.

Em âmbito global, estamos promovendo também a necessidade de que os governos se alinhem à educação de forma mais eficaz com as políticas de desenvolvimento da força de trabalho, reformulem os auxílios estudantis e outros incentivos para capacitação e requalificação profissional e incentivem contratações baseadas em habilidades.